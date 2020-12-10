كتب: هن - 02:04 ص | الخميس 10 ديسمبر 2020

قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل الجلاش بالحلاوة، خلال برنامجها "اتفضلوا معانا"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، والتي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل جلاش بالحلاوة جلاش حلاوة زيت مكسرات مشكلة عسل كمبوت كمثرى طريقة عمل جلاش بالحلاوة يسخن الفرن على درجة حرارة 180 يجهز قالب بايركس ترص طبقات الجلاش وتدهن بالزيت تضاف الحلاوة، وكمبوت الكمثرى تفرم المكسرات في الكبة، ثم تضاف في الحشوة تضاف طبقات الجلاش وتدهن بالزيت يقطع الجلاش على شكل مربعات، ويزين بالمكسرات تخبز في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون نحو 10 دقائق تسقى بالعسل الأبيض وشراب الكمبوت المتبقي من الكمبوت

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