سجاد الميجوسا.. النسخة العصرية من حصائر التاتامي اليابانية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ– حصائر التاتامي هي الأرضية المستخدمة في الهندسة المعمارية التقليدية اليابانية وترجع إلى فترة هييان (795 – 1185). وتصنع من قش الأرز والخشب المضغوط أو مؤخرا من المواد الاصطناعية. إنها متينة ومقاومة للحريق وتمنح عزلا ممتازا. كما انها تخلف انطباعا رائعا عند السير عليها.

وكانت حصائر التاتامي تعتبر قطعة فخمة للأرستقراطيين اليابانيين ومن حينها أصبحت رمزا للجماليات اليابانية. ويوجد في أغلب المنازل في اليابان غرفة تاتامي واحدة على الأقل. إنها منتشرة للغاية في المنازل اليابانية لدرجة أنها الوسيلة الفعلية لقياس حجم الغرف. فعلى سبيل المثال، قد تقول المعلومات الخاصة بشقة معروضة للإيجار إن غرفة المعيشة "كبيرة بما يكفي لتأخذ ست حصائر تاتامي".

وللأسف بدأت حصائر التاتامي تتلاشى من التصميم الداخلي الياباني. ويحتاج صنعها لأيدي ماهرة. إنها عملية بطيئة وشديدة الدقة وتسفر عن نسيج متين وناعم وعن رائحة حلوة فريدة وترابية تتخلل الغرفة. ولكنها ليست رخيصة. وبالإضافة إلى ذلك فإن السجاجيد يجب تغييرها كل عقد. وبالتالي التاتامي ليست شيئا للجميع، حسبما ذكر موقع "جابان توداي" الإلكتروني.

والآن هناك الميجوسا وهي نوع جديد من التاتامي التي تقدم وظيفة العصر الحديث بينما تحتفظ بالنسيج الأصيل والشعور بسجادة طبيعية بالكامل مصنوعة من نبات الأسلية. وفي حين أن المادة توفر المنظر الحقيقي وتبدو كحصيرة تاتامي، فإن المكون البلاستيكي يلعب دورا حيويا في تعزيز المتانة وتحسين سلامة المنتج وتسمح بمزيد من التصاميم والألوان بسعر ميسور بدرجة أكبر.

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