الامارات | هيكل نمر سيفي عمره 40 مليون سنة يباع في دقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن هيكل نمر سيفي عمره 40 مليون سنة يباع في دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بِيع هيكل عظمي شبه مكتمل لنمر سيفي يعود إلى نحو 40 مليون سنة، أول من أمس، في مزاد علني في جنيف، مقابل نحو 85 ألف دولار.

ويبلغ طول الهيكل الذي اكتُشف العام الماضي بولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة 1.20 متر، وبيع إثر مزايدات لم تعمّر أكثر من دقيقة، خلال جلسة مزاد على قطع من التاريخ الطبيعي نظم في دار المزادات «أوتيل دي فانت» في جنيف.

وقالت الناطقة باسم دار المزادات فاني مونكورجيه لوكالة «فرانس برس» إن هيكل النمر السيفي بيع إلى «هاوٍ سويسري».

والمتحجرة هي لحيوان من نوع هوبلوفونيوس، وهو الاسم العلمي لهذا النوع من الوشق الكبير جداً ذي الأنياب السيفية الذي كان طوله يبلغ 1.20 متر. وكان سعرها مقدراً بمبلغ يراوح بين 60 ألف فرنك سويسري و80 ألفاً (68 ألف دولار و90 ألف دولار).

وعُثر على هذه المتحجرة في مزرعة بولاية داكوتا الجنوبية نهاية صيف 2019.

وشمل المزاد كذلك نحو 40 قطعة من التاريخ الطبيعي عرضها هاوي الجمع السويسري يان كوينان.

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