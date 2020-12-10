الامارات | «احتفال السلام» في «أوبرا دبي» بصوت المغني العالمي أندريا بوتشيلي

شكرا لقرائتكم خبر عن «احتفال السلام» في «أوبرا دبي» بصوت المغني العالمي أندريا بوتشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت «أوبرا دبي» المغني الإيطالي العالمي أندريا بوتشيلي، في حفل موسيقي تاريخي تحت عنوان «احتفال السلام»، احتفاءً بالسلام في المنطقة بمشاركة مجموعة من الموسيقيين الإماراتيين، والمايسترو العالمي كارلو بيرنيني، والمغني الإسرائيلي إيدن رايشل، ومجموعة من الفنانين الإسرائيليين، لتعزيز أسس التعايش والسلام لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

الحفل الذي أقيم على هامش فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية»، يحمل تجسيداً حقيقياً للتعافي الاقتصادي من جائحة فيروس «كورونا»، وعودة قطاعات الثقافة والأعمال إلى واجهة المدينة واحدة من أهم الوجهات الثقافية العالمية، بفضل الأنشطة والمشروعات الثقافية الاستثنائية التي تستضيفها دبي على مدار العام.

وقال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، هلال سعيد المري: «أن ترسيخ قيم التسامح والتعايش لدى المجتمعات والشعوب، هو السبيل الأمثل لتجاوز التحديات المشتركة التي يشهدها العالم، واستضافة (أوبرا دبي) لحفل المغني العالمي الأوبرالي أندريا بوتشيلي، والمغني الإسرائيلي إيدن رايشل، تأكيد على مكانة دبي مركزاً عالمياً للسلام في المنطقة، والتنوّع الثقافي ووجهة رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية».

وقال رئيس هيئة الصادرات الإسرائيلية، أديف باروخ: «نتوجه بخالص شكرنا إلى أندريا بوتشيلي على انضمامه لهذه الفعالية الرائعة التي تسلط الضوء بشكل أكبر على التعاون المثمر بين الإمارات وإسرائيل، وهو ما يؤكد على بداية عهد جديد في منطقة الشرق الأوسط».

بدوره، أعرب أندريا بوتشيلي عن سعادته الغامرة بمشاركته في هذا الحفل المميز وقال: «الموسيقى لغة تواصل عالمية تشق طريقها إلى القلوب وتلامس الأرواح لتقرب المسافات بين الجميع وترسخ معنى الأخوة».

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