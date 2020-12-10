الامارات | حفل افتراضي ليلة رأس السنة في «نوتردام»

شكرا لقرائتكم خبر عن حفل افتراضي ليلة رأس السنة في «نوتردام» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت العاصمة الفرنسية أن عازف الموسيقى الإلكترونية جان ميشال جار سيحيي حفلاً افتراضياً في كاتدرائية نوتردام في باريس ليلة رأس السنة. وسيعزف جار على الهواء مباشرة في استوديو بباريس، وسيستمر الحفل 45 دقيقة. وتضررت كاتدرائية نوتردام الفرنسية بشدة خلال حريق في ربيع 2019 ولاتزال أعمال البناء والتأمين مستمرة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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