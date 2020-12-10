الامارات | «التاتامي».. بديل حصائر الأرستقراطيين اليابانيين بسعر ميسور

شكرا لقرائتكم خبر عن «التاتامي».. بديل حصائر الأرستقراطيين اليابانيين بسعر ميسور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصائر «التاتامي» هي الأرضية المستخدمة في الهندسة المعمارية التقليدية اليابانية، وترجع إلى فترة هييان (795-1185). وتصنع من قش الأرز والخشب المضغوط، أو أخيراً من المواد الاصطناعية. إنها متينة ومقاومة للحريق وتمنح عزلاً ممتازاً. كما أنها تخلف انطباعاً رائعاً عند السير عليها.

وكانت حصائر «التاتامي» تعدّ قطعة فخمة للأرستقراطيين اليابانيين، ومن حينها أصبحت رمزاً للجماليات اليابانية. وتوجد في معظم المنازل في اليابان غرفة «تاتامي» واحدة على الأقل. إنها منتشرة للغاية في المنازل اليابانية لدرجة أنها الوسيلة الفعلية لقياس حجم الغرف. فعلى سبيل المثال، قد تقول المعلومات الخاصة بشقة معروضة للإيجار إن غرفة المعيشة «كبيرة بما يكفي لتأخذ ست حصائر تاتامي».

وللأسف بدأت حصائر «التاتامي» تتلاشى من التصميم الداخلي الياباني. ويحتاج صنعها لأيدٍ ماهرة. إنها عملية بطيئة وشديدة الدقة، وتسفر عن نسيج متين وناعم وعن رائحة حلوة فريدة وترابية تتخلل الغرفة، لكنها ليست رخيصة. وإضافة إلى ذلك، فإن السجاجيد يجب تغييرها كل عقد، وبالتالي «التاتامي» ليست شيئاً للجميع، حسبما ذكر موقع «جابان توداي» الإلكتروني.

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