رغم تألقها به.. ياسمين صبري ترتدي نفس إطلالة هيفاء وهبي منذ 6 سنوات

لايف ستايل

استطاعت الفنانة ياسمين صبري، خطف الأنظار إليها، ليلة أمس، على السجادة الحمراء، خلال فعاليات سابع أيام الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بإطلالة أنيقة وجذابة.

وظهرت "ياسمين"، بجامب سوت سوداء، أظهرت رشاقتها، جاءت بتوقيع دار أزياء بلمان، وهي إحدى دور الأزياء العالمية الفرنسية، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدلة الانسيابية.

ويبلغ سعر الإطلالة التي ظهرت بها الفنانة ياسمين صبري 3095 دولارا، أي ما يبلغ أكثر من 48 ألف جنيه مصري.

وعلى الرغم من تألق الفنانة بالإطلالة الكلاسيكية، إلا أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، كانت قد تألقت بها من قبل 6 سنوات، وذلك خلال حضورها حفل Grammy's بلوس أنجلوس، في 2014.

وسرعان ما بدأ الرواد يتداولون صور الثنائي، للمقارنة بينهما.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشهد حفل الافتتاح، الذي تم نقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما كرمت أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.