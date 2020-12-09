بعد ارتفاع معدل الإصابات.. استشاري مناعة يوضح السن المناسب لارتداء الفيس شيلد

صحة

مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، تزداد إجراءات أمهات الطلبة الاحترازية في محاولة التعايش مع فيروس كورونا، وسط قلق وخوف على صحة أطفالهن، ويعتبر "face shield"، والكمامة الطبية هما أفضل وسيلتين لاستخدامهما في تلك المرحلة.

قال الدكتور أمجد حداد، استشاري أمراض المناعة والحساسية، مع ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا هناك بعض النصائح على الأمهات القيام بها.

استشاري مناعة: عند إصابة الطفل بحرارة أو نزلة برد يجب عدم الذهاب إلى المدرسة

وأضاف أثناء حديثه لـ "هُن"، أنه عند إصابة الطفل بحرارة أو نزلة البرد يجب عدم الذهاب إلى المدرسة على الرغم أن نسب إصابتهم ضعيفة إلا أنهم ناقلون للعدوى.

وأكد "حداد" أنه يجب التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس ومراعاة التباعد الاجتماعي والتزام الطلبة بالتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى ضرورة تعليم الطفل أساليب النظافة وكيفية غسيل الأيدي وتوعية الطلبة بعدم التعامل مع "كانتين".

ونصح بضرورة تناول الطلبة وجبة غذائية متكاملة لأنها من أكثر العوامل التي تساعد على مقاومة الأمراض والفيروسات، بالإضافة إلى ارتداء "face shield" للأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا عند تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس.

كيف ومتى تستعمل الكمامة؟

كانت قدمت الصحة العالمية مجموعة من الأساسيات عند ارتداء الكمامة..

نظّف يديك قبل أن ترتدي الكمامة، وقبل خلعها وبعده.

تأكد من أنها تغطي أنفك وفمك وذقنك.

عندما تخلع الكمامة، احفظها في كيس بلاستيكي نظيف، واحرص يومياً على غسلها إذا كانت كمامة قماشية أو التخلّص منها في صندوق النفايات إذا كانت كمامة طبية.

لا تستعمل الكمامات المزودة بصمامات.

لا ينبغي إلزام الأطفال البالغين من العمر 5 سنوات أو أقل بارتداء كمامة، وتقوم هذه النصيحة على أساس سلامة الطفل ومصلحته العامة والقدرة على استخدام كمامة بشكل ملائم مع التماس حد أدنى من المساعدة.