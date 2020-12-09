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ريا أبي راشد تتألق بإطلالة ساحرة في ثامن أيام مهرجان القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تألقت الإعلامية ريا أبي في اليوم الثامن لمهرجان القاهرة السينمائي.

ارتدت ريا أبي راشد فستانا طويلا باللون الأصفر المسطردة بأكمام شفافة منفوخة.

واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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