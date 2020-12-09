حب واستقرار مالي.. خبير أبراج يكشف حظوظ مواليد برج الثور لعام 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كيف سيكون حظك في عام 2021؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك والأبراج؟ سؤال يبحث عنه الكثير، وهنا يكشف لنا محمود حسن خبير الأبراج خطوط مواليد برج الثور خلال السنة الجديدة.

توقعات الحياة العاطفية لعام 2021:

يمكن تعريف عام 2021 بأنه عام النمو العظيم لبرج الثور في الناحية العاطفية، وعلى الرغم من أن هذا التحول هو نتاج تجارب تمت على مدى عدة سنوات، إلا أن السنة الجديدة ستكون بالتأكيد نهاية تلك التجارب.

وبالنسبة للمتزوجين، فقد حان الوقت للتخلي عن المواقف السلبية؛ مثل الغيرة والسيطرة والميل إلى قمع المشاعر والعواطف، من أجل الانتقال إلى مرحلة أكثر صدقًا وأصالة في العلاقة.

أما العازبين في بداية العام سيكون لديهم انفتاحا على الحب وسيتوقفون عن الحكم المسبق على أولئك الذين يقتربون منهم، وهذا التطور سيمنح لهم العديد من المفاجآت الممتعة في الحب.

توقعات الحياة المالية:

من الناحية الاقتصادية، سيكون عامًا مستقرًا للغاية، والمال سوف يفسح المجال لأولويات أخرى في حياة برج الثور.

توقعات الحياة المهنية:

يجذب برج الثور الأشخاص المبدعين والموهوبين الذين يسعون مثله إلى التميز، وستكون مرحلة مثالية للتوسع للذين يسعون ويطمحون إلى تحسين وضعهم، وكذلك لأولئك الذين يرغبون في الانطلاق في نشاط مستقل، وفي كلتا الحالتين سيكون من الأساسي تجنب الجمود، والاستماع إلى أولئك الذين يعرفون ويتجرأون على اتخاذ اتجاهات جديدة وترك الروتين.

توقعات الحياة الصحية:

من المهم أن يهتم مواليد هذا البرج بنظامهم الغذائي والثبات في ممارسة النشاط الرياضي الذي يسمح لهم بتجنب التقلصات الناجمة عن الإجهاد الذي قد يعانون منه في مراحل معينة من العام المقبل.