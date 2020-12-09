أبرز إطلالات نجمات الفن في ثامن أيام مهرجان القاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

حرصت نجمات الفن على الظهور بأحسن صورة، وتنوعت الإطلالات في اليوم الثامن لمهرجان القاهرة السينمائي ما بين الأنيقة والجريئة.

وفي التقرير التالي، جمعنا لكم أبرز إطلالات نجمات الفن في اليوم الثامن لمهرجان القاهرة السينمائي.

أسماء جلال:

ارتدت الفنانة اسماء جلال فستانا قصيرا باللون البينك، ونسقت معه جاكت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.

مريم الخشت:

ارتدت الفنانة مريم الخشت فستانا باللون الأزرق، بقصة الكب، وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه وخاتم.

بسنت شوقي:

ارتدت الفنانة بسنت شوقي فستانا قصيرا باللون الأسود، مزود بأكمام.واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وحذاء باللون الأسود.

رانيا يوسف:

ارتدت رانيا فستانا قصيرا باللون الأسود، بقماش الباييت اللامع كت وبدون أكمام، واعتمدت رانيا مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من خاتم وأسورة.