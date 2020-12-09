للرجل.. أفضل 10 عطور تجذب شريك حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد لطفي:

العطر هو أفضل وسيلة لجذب انتباه شريك حياتك أو أثناء جلوسك بجوار النساء؛ هذا بالطبع بجانب مظهرك العام لذا كن حريصًا عند اختياره كي تصبح جذابا وقويا، وحتى يمنحك مظهرًا رائعًا وأنيقًا.

في التقرير نستعرض لكم أبرز 10 عطور تجذب شريك حياتك، بأسعارها المتفاوتة التي جمعناها لكم وفق أحد مواقع التسويق الإلكتروني، وهي على النحو التالي:

‏1- Million by Paco Rabanne

في عبوة جذابة وعطر يدوم طويلاً، يتميز عطر One Million بأنه تبقيك منتعشًا طوال اليوم، ويستقر على الملابس بشكل مثالي ليوفر لك شعورًا منعشًا برائحة الورد والقرفة والبرتقال.

سعره المتوقع لعبوة 100 ملي 1170 جنيها.

‏2- Creed by Aventus

يتميز بثبات يدوم أكثر من 24 ساعة على الملابس ولا يترك أثرًا عليها فهو مزيج من رائحة العنب والبرغموت والتفاح والأناناس.

سعره المتوقع لعبوة 100 ملي 5130 جنيها.

‏3- Invictus Intense by Paco Rabanne

عطر يعطيك القوة وهذا يظهر من شكل العبوة الجذابة، يمكنك استخدامه في جميع فصول السنة وهو خيار رائع لتقديم الهدايا لمن تحبهم، فهو بمزيج رائع من روائح الفلفل الأسود وأزهار البرتقال، وبه لمسة من خليط من رائحة الويسكي ونبات الغار.

سعر العبوة 100 ملي 1300 جنيه.

4- ‏SpiceBomb victor & Rolf

عطر ملفت ومميز في مظهره فهو يأتي في صورة قنبلة يدوية محاطة بشريط أسود، وذلك لأنه يتكون من روائح متفجرة ، وهو يعد الخيار الأفضل للشخصيات الجريئة والقوية وبه نوع أخر night vision باللون الأخضر.

سعر العبوة 90 ملي 1690 جنيها.

‏5- Le Male Jean by Jean Paul Gaultier

هذا العطر سوف يرفع معنوياتك على الفور ويضعك في مزاج سعيد للغاية، يتميز هذا العطر للرجال برائحته المدهشة وتصميمه الخارجي الذي يأتي على هيئة رجل.

سعر العبوة 125 ملي 1390 جنيها.

6- Sauvage by Christian Dior

عطر مثالي للحفلات والمناسبات لتميزه بثبات عالي ويدوم طويلًا ويخلق حالة من الحيوية والانتعاش

سعر العبوة 100 ملي 1450 جنيها.

7- سانت لورنت la nuit de l’homme

إذا كنت رجلا عازبا يحب الغزل والمداعبة هذا العطر مصمم خصيصا لك، يعتبر عطر مناسب لعشاء رومانسي او امسية ليلية أو موعد غرامي، ويمكن اقتنائه في جميع فصول العام.

سعر العبوة 60 ملي 1300 جنيها.

‏8- Polo Red Intense by Ralph Lauren

يمتز برائحة منعشة، وهو الحل الامثل للاستخدام اليومي للرجال، زجاجة العطر تأتى بأحجام مختلفة ابتداءً من 75 مل حتى 200 مل.

سعر العبوة 125 ملي 1113 جنيها.

‏9- Acqua di Gio Profumo by Giorgio Armani

في زجاجة سوداء أنيقة وبأحجام مختلفة، يحتوي هذا العطر على مكونات تجعلك تشعر بانتعاش البحر، ورائحته النفاذة تضفي مزيد من البهجة إلى مستخدمه.

سعر العبوة 125 ملي 1685 جنيها.

‏10- Valentino Uomo by Valentino

صمم بشكل معقد من الأهرامات المثلثية الشكل التي تغطي سطحه هو مناسب أكثر للرجل الذي يرتدي ملابس كلاسيكية ويتميز بثبات عال ورائحة رائعة.

سعر العبوة 100 ملي 1325 جنيها.