تحرك وغير مشروبك.. 10 خطوات بسيطة تساعدك على التخلي عن "السيجارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد لطفي

أعلن نحو 780 مليون شخص في العالم اعتزامهم الإقلاع عن التدخين، غير إن 30% منهم فقط لديهم إمكانية الوصول إلى الأدوات التي يمكن أن تساعدهم في تلك المهمة، وفق ما ذكرت منظمة الصحة العالمية، أمس خلال إطلاقها حملة تحت شعار "التزم بالإقلاع عن تعاطي التبغ أثناء جائحة كورونا".

والكثيرون يريدون الإقلاع عن تلك العادة المضرة لكنهم يجهلون أو لا يعرفون الطرق والخطوات البسيطة التي تساعدهم، وإذا كنت واحد ممن تريد التوقف؛ فعليك إجراء تغيرات بسيطة على نمط حياتك، واتباع هذه النقاط التي نذكرها لك وفق ما أورد موقع NHS، المعني بمجال الصحة.

1- فكّر بإيجابية

ربما تكون قد حاولت من قبل ولم تتمكن، لكن لا تدع ذلك يوقفك، انظر إلى الأشياء التي علّمتك إياها تجربتك، وفكر في كيفية القيام بذلك حقًا هذه المرة.

2- ضع خطة

لا بد من وضع خطة ووعد أمام نفسك وتمسك بقاعدة عدم السحب من العلبة والتزم بهذا، حتى تمر الرغبة الشديدة، فخطط لأفعالك وطرق الهروب مسبقًا.

3- نظامك الغذائي

نظامك الغذائي سيساعدك على الإقلاع، وتغيير روتينك في أوقات الوجبات أو بعدها، وقد يساعدك القيام بغسل الأطباق على الفور أو الاستقرار في غرفة لا تدخن فيها.

4- غيّر مشروبك

دراسة أمريكية قالت إن المشروبات الغازية والكحول والكولا والشاي والقهوة كلها تجعل طعم السجائر أفضل، لذا عليك الابتعاد عنهم واشرب المزيد من الماء والعصير الطازج.

5- حدد متى تشتهي السجائر

عليك أن تراقب نفسك متي تشتهي السجائر، وفي ذلك الوقت ضع قائمة للعمل بها تساعدك على تخطي أزمتك.

6- احصل على الدعم من الآخرين

عليك الابتعاد عن المدخنين واحصل على دعمك المعنوي من الأشخاص الذين لا يدخنون، لأنهم يستطيعون مدك بالدعم الكامل للتخلي.

7- تحرك

أثبتت الدراسات العلمية، أن التمرين حتى لو كان المشي لمدة 5 دقائق يحد من الرغبة الشديدة للتدخين، وقد يساعد عقلك على إنتاج مواد كيميائية مضادة للشهوة.

8- كوّن صداقات مع غير المدخنين

عليك تكوين صداقات مع غير المدخنين ليعطوك الأمل والإيجابية؛ للتخلي عن العادة، وفكّر فيما يفعلونه المدخنين على أنه شيء غريب.

9- ابق يديك وفمك مشغولين

عليك ايجاد بديل للنيكوتين، لأنه يمكن أن يضاعف فرصك في النجاح مثل علكة، وبخاخ أنف، حاول أن تضع مشروبك في اليد التي عادة ما تحمل سيجارة.

10- ضع قائمة بأسباب الإقلاع عن التدخين

استمر في تذكير نفسك بأسبابك في الإقلاع، سواء كان لصحتك أولا أو لصحة من حولك مثل طفلك الرضيع وحمايته من الدخان أو غيرها.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية أمس حملة تحت شعار "التزم بالإقلاع عن تعاطي التبغ أثناء جائحة كورونا" تستمر لمدة عام. وستدعم الحملة، التي تأتي استعدادا لليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ 2021، ما لا يقل عن مئة مليون شخص يحاولون التوقف عن التدخين.

ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس القول إن التدخين "يتسبب في هلاك ثمانية ملايين شخص سنويا، ولكن إذا كان متعاطو التبغ بحاجة إلى المزيد من التحفيز للتخلص من هذه العادة، فإن الجائحة توفر الحافز المناسب".

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن المدخنين أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بشكل وخيم من أشكال مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا وللوفاة بسببه.