مريم الخشت بإطلالة ساحرة في ثامن أيام مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

تألقت الفنانة مريم الخشت على الريد كاربت في اليوم الثامن من مهرجان القاهرة السينمائي.

ارتدت مريم فستانا باللون الأزرق، بقصة الكب، وبدون أكمام.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.

وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه وخاتم.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.