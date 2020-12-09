أول ظهور لـ دينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب

علاقات و مجتمع

ملصق دعائي يحمل اسم "ثانية واحدة" وصورتتن إحداهما للفنانة دينا الشربيني والأخرى للفنان مصطفى خاطر، فهو البوستر الرسمي للفيلم الذي كشف عنه المنتج محمد السبكي، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك "السبكي" متابعيه صورة البوستر الأول للفيلم، وعلق عليه قائلًا: "قريبًا"، ليعد الظهور الأول للفنانة دينا الشربيني، بعد انفصالها عن الفنان عمرو دياب.

وتفاعل المتابعون على الصورة للمباركة على الفيلم، وكان من ضمن المتفاعلين، الفنانة منى فاروق التي علقت قائلة: "بالنجاح يا رب"، وجاء بعض التعليقات: "يا رب بس يكون حاجة حلوة" "على خير إن شاء الله" "مبروك حبيبتي".

فيلم ثانية واحدة

يذكر أن فيلم ثانية واحدة من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي، ومن بطولة دينا الشربينى ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي.

وتدور أحداث الفيلم بشكل كوميدي، إذ يظهر مصطفى خاطر في حياة دينا الشربيني، الذي يتسبب لها في العديد من المسكلات، ويتعرض خاطر خلال أحداث العمل لحادث.

انفصال دينا الشربيني وعمرو دياب

كانت مصادر مقربة من الهضبة، قد أكدت في وقت سابق، صحة النبأ المتداول حول انفصاله عن دينا الشربيني، بعد نشوب خلافات عدة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة أدت إلى انفصالهما، لعدم الوصول إلى حلولٍ مُرضية.

وكشفت المصادر، عن أنّ هناك محاولات من الأصدقاء، بشأن التدخل للتوصل إلى حل للخلافات التي احتدمت بينهما في الأيام الأخيرة، لا سيما وأن بينهما مشروع درامي مشترك مع شبكة "نتفليكس".

"خناقة" في الساحل

وأشار المصدر، إلى حدوث 3 مشاجرات بين الهضبة ودينا، ما أدى إلى تفاقم الأمور بينهما، التي انتهت بمغادرة "دينا" منزل الهضبة الحالي، وجاءت أولى المشاجرات بينهما في مدينة الساحل الشمالي، وكانت في حضور عدد من الأصدقاء المشتركين.

مشادة في الفرح

المشاجرة الثانية، كانت في مدينة الجونة، في فرح ابن شقيقة طارق العريان، الذي عقد في أحد الفنادق الكبرى، حيث كانت دينا الشربيني، تستعد للحفل داخل إحدى غرف الفندق، لكن دب خلاف كبير بينها وبين عمرو دياب، جعلها تغيب عن حضور الحفل، وشارك الهضبة بالغناء في الزفاف بمفرده.

كان طيب كان حنين

أوضح المصدر المقرب، أن الهضبة شارك في حفل إحدى شركات المقاولات الكبرى، واستهل الحفل بغناء أغنية "كان طيب كان حنين"، وهي الأغنية التي دفعت البعض للحديث عن انتهاء علاقته العاطفية مع دينا الشربيني.

دينا الشربيني تغادر منزل الهضبة

وأوضح المصدر، أن الفنانة دينا الشربيني، غادرت المنزل الحالي للفنان عمرو دياب، وتعكف حاليًا على مصالحته بشتى الطرق، وهو الأمر الذي يرفضه "الهضبة".