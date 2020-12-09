إيمان العاصي تتعرض لهجوم بسبب حملة ضد التحرش: لولا المرأة لا توجد بشرية

علاقات و مجتمع

تعرضت الفنانة إيمان العاصي لحملة من الانتقادات عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بسبب استخدام جملة "أهم مخلوق للوجود" وجملة "لولا المرأة لا توجد بشرية"، حيث اعتبر البعض استخدام إيمان لهاتين الجملتين تحيزا منها للمرأة ضد الرجل، وانهالت عليها التعليقات الناقدة.

كانت حرصت الفنانة إيمان العاصي على المشاركة في مبادرة ميدفيست مصر لتسليط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان مصر والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون.

ونشرت إيمان العاصي صورة البورتريه الرسمي للمبادرة، بالكمامة المطبوع عليها "مش عادي" وهو شعار الحملة الرافضة للتحرش بالمرأة وكتبت معلقة: "مش مسموح المساس بأهم مخلوق في الوجود.. لولا المرأة لا توجد بشرية".

وخطفت ابنة إيمان العاصي الأنظار "ريتاج"، خلال حضور العرض الأول لفيلم "عمار"، ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42.

ويعد هذا الظهور الأول لابنة إيمان العاصي، بصحبتها على السجادة الحمراء، حيث ظهرت الفنانة بإطلالة مميزة، مرتدية فستان أسود "كات شيفون" أسفله بطانة طويلة، وبتسريحة شعر بسيطة، فيما ظهرت ابنتها، بإطلالة كلاسيكية، مرتدية بـ"بنطلون" أسود، و"بلوزة" ملونة باللونين الأبيض والأسود، وشعر انسيابي.