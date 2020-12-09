قتلت جوزها في 3 دقائق.. معلومات عن الممثلة عبير بيبرس: كان بيضربني كل يوم

علاقات و مجتمع

تطور جديد شهدته قضية الممثلة عبير بيبرس، المتهمة بقتل زوجها بعد خلافات بينهما، فاليوم، قضت النيابة العامة بإحالتها لمحكمة جنايات القاهرة بتهمة القتل العمد.

"قتلته في 3 قايق" هكذا سجلت "عبير" اعترافاتها بقتل زوجها أمام النيابة العامة، بعد عدة خلافات بينهما: "كان بيضربني كل يوم على أي حاجة، وبعد ما مات تسبب في دخولي السجن منه لله بقى".

وفي تحقيقات النيابة أدلت المتهمة باعترافاتها إنها نفذت الجريمة بالصدفة ليلة ارتكابها، بغرز زجاجة في صدره، ولقى مصرعه، بعد أن صفعها على وجهها، فلم تتمالك نفسها، وفقدت أعصابها وأمسكت زجاجة، بعد أن كسرت رقبتها ثم غرزتها في جسده، فسقط على الأرض فاقدا للوعي، ومات إثرها داخل المستشفى.

وأفادت تحقيقات النيابة بأن المشاجرة التي جمعت الممثلة وزوجها لم تزد مدتها على 3 دقائق وسرعان ما سقط الزوج قتيًلا، بعد أن غرست الزوجة في صدره زجاجة مكسورة تسببت في إحداث نزيف حاد ومات على إثرها.

ويرصد "هن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الممثلة عبير بيبرس

- من مواليد العام 1985.

- كانت أول أعمالها الدرامية في عام 2014، من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي "السع وفلسع"، مع الفنان شريف صبحي ومنير مكرم.

- في العام ذاته، شاركت في مسلسل كوميدي آخر: "شلة نصابين" مع الفنان عبدالله مشرف، وأحمد صيام.

- اشتركت أيضًا في فيلم روائي قصير بعنوان "كما تدين تدان".

- في عام 2016، شاركت في أول عمل سينمائي لها من خلال فيلم "مشروع ميت".

- تزوجت من عمرو سيد، وهو يعمل مقاول، في العام 2019.

- اختفت عن الأنظار قرابة 3 أعوام ثم عادت بجريمة قتل زوجها.

- ذكرت في التحقيقات أن زوجها كان دائم التعدي عليها بالضرب، وهو ما دفعها لقتله.