صحفية تدعو لتعدد الزوجات: "جوزك مش بتاعك لوحدك سيبيه ينوع"

علاقات و مجتمع

عادت الكاتبة الصحفية، دعاء عبد السلام، تدعو لتعدد الزوجات من جديد، مُطالبة السيدات التحكم في غيرتهن، بل وتقبل فطرة الرجال، واحتياجهم للتعدد.

وأشارت "عبد السلام" خلال حديثها لـ "هُن"، إلى أن هناك أسبابا وظواهر اجتماعية دفعتها للحديث عن الأمر مُجددًا، قائلة: "من وجهة نظري في ظواهر اجتماعية سيئة تخليني أدعو للتعدد، زي ارتفاع عدد المطلقات، والخرس الزوجي، غير أن عدد البنات في زيادة عن عدد الرجالة كمان".

وتابعت الكاتبة الصحفية: "مفيش حاجة اسمها الراجل ده بتاعي، جوزك مش كدة، لأن الراجل بيحب التنوع والتغير والإثارة والتشويق".

واستطرت "دعاء" حديثها، أن دعوتها لم تُقلل من شأن الزوجة الأولى، قائلة: "ممكن تكون مفهاش عيب، لكن دي طبيعة الرجل".

وعن حياتها الشخصية، أكدت أنها متزوجة، وأنها الزوجة الوحيدة لكن لا تمانع رغبة زوجها في التعدد إذا اراد.

يذكر أن "دعاء" كاتبة ومقدمة برامج، حيث عملت بقناتي "الحدث"، و" LTC" ولها العديد من الآراء حول دعم التعدد.

الأوقاف: الأصل في الإسلام الاكتفاء بزوجة واحدة

وكان الدكتور شوقي عبداللطيف نائب وزير الأوقاف الأسبق، أكد أن الأصل في الإسلام الاكتفاء بزوجة واحدة، ولكن يُباح تعدد الزوجات وفق شروط معينة حددتها الشريعة الإسلامية.

وأوضح عبداللطيف، في تصريح لـ"هن"، شروط تعدد الزوجات في الإسلام، وتشمل مرض الزوجة بشكل يؤثر على أدائها لواجباتها الزوجية من الناحيتين الاجتماعية والجنسية، أو عدم قدرتها على الإنجاب بشهادة الأطباء، أو إذا كانت الزوجة "ناشزًا" أو مترفعة على زوجها وتجلب له الإزعاج.