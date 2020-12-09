صورة جريئة لـ يسرا اللوزي وقت الحمل تكشف عن بطنها.. ومتابعون: هو لازم تتعري؟

لايف ستايل

صورة جريئة للفنانة يسرا اللوزي نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عرضتها للهجوم من متابعيها.

كشفت "يسرا" عن بطنها وقت حملها الأخير، فهي الصورة التي تخضع لمشروع تصوير مجلة "فوج"، وعلقت عليها الفنانة يسرا اللوزي قائلة: "حبيت أشارك جمهوري جانب مختلف وجديد من شخصيتى، وتأثير الأمومة ومخاوفها على كل حاجة فى حياتى.. شكر خاص لكل من ساهم فى هذا المشروع".

الصورة لاقت هجوما من متابعيها، فجاءت بعض التعليقات: "مش كده هزعل والله" "ربنا يقومك بالسلامة.. لكن لازم تتعري يعني" "ده ايه إن شاء الله طب عايزة الواحد يقولك ايه بقى ربنا يهديكي" "استغفري ربنا".

ويذكر أن الفنانة يسرا اللوزي، خطفت أنظار الجمهور على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، فرغم زيادة الوزن التي بدت على ملامحها لكنها تألقت في إطلالتها الأنيقة.

وتصدرت الفنانة يسرا اللوزي حديث رواد "السوشيال ميديا" بعدما حازت على إعجاب المتابعين لنجاحها في الجمع بين زيادة الوزن والاختيار الجيد في إطلالتها بحفل الافتتاح، إذ ارتدت فستانا أسود طويلا منفوشا، مفتوحا من منطقة الصدر.

وأرجع البعض السبب في زيادة الوزن هو ولادة الفنانة يسرا اللوزي لابنتها الثانية "نادية" قبل أشهر قليلة.

وتفاعل رواد "فيس بوك" مع ظهور الفنانة يسرا اللوزي بعدد من التعليقات: "يسرا اللوزي هي حامل ولا إيه قمراية مهرجان القاهرة السينمائي" "ينفع لما اتغير أحلو زي يسرا اللوزي بعد ما ولدت"، فهي المعادلة الصعبة التي يعجز عنها صاحبات الوزن الزائد.

ووجهت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة إلى الفنانة يسرا اللوزي، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "إيمي" صورة للفنانة يسرا اللوزي، ويبدو عليها زيادة ملحوظة في الوزن، وعلقت على الصورة: "أجمل واحدة في العالم ما شاء الله".