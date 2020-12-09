"الأب الحنين رزق".. رفض عريس بنته وصالحها بحواوشي: خايف تبعد عني

علاقات و مجتمع

تأهبت للجلسة الأولى التي جمعت بين والدها والشاب الذي تقدم لخطبتها، فمشاعر الخوف والقلق سكنت قلبها، فهي تدرك مدى الحب الذي يكنه والدها لها، ليضيق الخناق على "العرسان"، وبالفعل صدقت ظنونها، فالمقابلة انتهت بالرفض، الأمر الذي قابلته الابنة بالدموع والحزن، المشاعر التي أظهرت حنان والدها لمصالحتها بأرغفة متعددة من "الحواوشي".

"الأب الحنين رزق"، تعليق أرفقته الفتاة العشرينية على صورة أرغفة الحواوشي، التي اشتراها والدها، ليطيب خاطرها، لتروي كواليس الصورة التي نشرتها عبر إحدى الجروبات قائلة: "بابا بيغير علينا جدًا.. إحنا 3 بنات وأي عريس يتقدملنا لازم يلففه حوالين نفسه".

علاقة لم تقتصر على مشاعر الأبوة فقط ربطت بين الابنة ووالدها، فهو صديقها الأقرب، تحدثت معه عن الشاب الذي تعرفت عليه ورغب في التقدم إليها، وافق على مقابلته، لكن سكنه في محافظة أخرى، الأمر الذي تحفظ عليه: "المشكلة أننا من محافظتين مختلفتين.. إحنا من الزقازيق وهو من الجيزة.. بابا خاف أبعد عنه".

انتهت المقابلة وأظهر الأب تحفظه للفتاة، فهو يكره الابتعاد عنها، فأظهرت مشاعرالحزن لديها: "بابا حس إني اتجرحت عاطفيًا.. وأنا عشت في مود أغنية محمد فؤاد ( تجرح قلبى أنا تقسى عليا أنا)".

فضلت الفتاة المكوث في غرفتها، عازلة نفسها، لتفاجأ بوالدها حاملًا "الحواوشي" ويقدمه لها لمصالحتها: "لقيته بالليل جايلى الأوضة وجايبلى الحواوشي ولسان حاله.. كلي كلي حواوشي إنت بتحبيه.. بلا عريس اللي يبعدك عننا وسيبي لى الموضوع ده أنا اللي هجوزك".

انتهت الفتاة من تناول الحواوشي مع والدها، لكن ذلك لم ينهي حزنها على رفض العريس: "كلنا الحواوشي.. ورجعت أكمل عياط بشحتفة ولغاية دلوقتي لسة في محاولات لإقناعه.. أكيد مش هبيعه بوجبات حواوشي.. وإحنا من فترة للتانية بنحاول مع بابا وبنفتح معاه الموضوع".