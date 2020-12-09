وفاء عامر عن رسالتها لـ دينا الشربيني: لازم تقعد مع حد يقوي قلبها

علاقات و مجتمع

علقت الفنانة وفاء عامر، على الرسالة التي وجهتها للفنانة دينا الشربيني، قبل أيام، عبر حسابها على "إنستجرام"، بعدما ربطها البعض أنها تشير إلى انفصال "دينا" عن الفنان عمرو دياب.

وجاء تعليق "وفاء" من خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على "ON": "كنت عاوزة أقولها كدا.. ميهمنيش اللي خلطوا حاجات بحاجات تانية.. هي فنانة وهتبقى حاجة كبيرة في يوم من الأيام".

وعن أنباء انفصالها عن الفنان عمرو دياب، قالت: "لو هي ضعيفة أنصحها بلاش تقعد مع حد ضعيف هتضعف أكتر.. لازم تقعد مع حد يقوي قلبها.. والمجتمع هيدوس على الست ويجرح في الفنان وينسى عطاءه ويتكلم عن حياته الشخصية وعن سقطات في حياته تقع عمارة".

وكانت الفنانة وفاء عامر وجهت رسالتها إلى الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، قائلة: "أنت موهوبة وممثلة شاطرة ربنا معاكي ومخلصة ربنا معاكي يا جدعة، لقيتني عايزة أكتب كده".

ولاقت الصورة استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت مئات التعليقات وآلاف تسجيلات الإعجاب، وكان من أبرزها "هو إيه اللي حصل بينها وبين عمرو، عمرو دياب خسرها، زي القمر وجميلة فعلًا وموهوبة".

انفصال دينا الشربيني وعمرو دياب

كانت مصادر مقربة من الهضبة، قد أكدت في وقت سابق، صحة النبأ المتداول حول انفصاله عن دينا الشربيني، بعد نشوب خلافات عدة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة أدت إلى انفصالهما، لعدم الوصول إلى حلولٍ مُرضية.

وكشفت المصادر، عن أنّ هناك محاولات من الأصدقاء، بشأن التدخل للتوصل إلى حل للخلافات التي احتدمت بينهما في الأيام الأخيرة، لا سيما وأن بينهما مشروع درامي مشترك مع شبكة "نتفليكس".

"خناقة" في الساحل

وأشار المصدر، إلى حدوث 3 مشاجرات بين الهضبة ودينا، ما أدى إلى تفاقم الأمور بينهما، التي انتهت بمغادرة "دينا" منزل الهضبة الحالي، وجاءت أولى المشاجرات بينهما في مدينة الساحل الشمالي، وكانت في حضور عدد من الأصدقاء المشتركين.

مشادة في الفرح

المشاجرة الثانية، كانت في مدينة الجونة، في فرح ابن شقيقة طارق العريان، الذي عقد في أحد الفنادق الكبرى، حيث كانت دينا الشربيني، تستعد للحفل داخل إحدى غرف الفندق، لكن دب خلاف كبير بينها وبين عمرو دياب، جعلها تغيب عن حضور الحفل، وشارك الهضبة بالغناء في الزفاف بمفرده.

كان طيب كان حنين

أوضح المصدر المقرب، أن الهضبة شارك في حفل إحدى شركات المقاولات الكبرى، واستهل الحفل بغناء أغنية "كان طيب كان حنين"، وهي الأغنية التي دفعت البعض للحديث عن انتهاء علاقته العاطفية مع دينا الشربيني.

دينا الشربيني تغادر منزل الهضبة

وأوضح المصدر، أن الفنانة دينا الشربيني، غادرت المنزل الحالي للفنان عمرو دياب، وتعكف حاليًا على مصالحته بشتى الطرق، وهو الأمر الذي يرفضه "الهضبة".