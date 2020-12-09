الامارات | روسيا ..سرقة 39 وحدة إلكترونية من "طائرة يوم القيامة"

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ..سرقة 39 وحدة إلكترونية من "طائرة يوم القيامة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة الروسية اليوم الأربعاء إنها تبحث عن لصوص سرقوا معدات اتصالات من طائرة عسكرية شديدة السرية تعرف باسم "طائرة يوم القيامة" مصممة للاستخدام في حالة نشوب حرب نووية.

ووقعت عملية السطو، التي تثير تساؤلات حول أمن المنشآت العسكرية الحساسة، أثناء تنفيذ أعمال صيانة لطائرة وهي من طراز إليوشن إل-80. وتم تعديل الطائرة من طائرة ركاب سوفيتية خلال أواخر الحرب الباردة لتعمل كمركز قيادة جوي لكبار المسؤولين للتحكم في قواتهم أثناء الحرب.

وسلطت الأضواء على السرقة في وقت سابق من هذا الأسبوع في تقارير لوسائل الإعلام الروسية، بما في ذلك قناة رين التلفزيونية، التي قالت إنه جرى رصد مؤشرات على اقتحام من فتحة الشحن يوم الجمعة الماضي وإنه جرت سرقة 39 وحدة إلكترونية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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