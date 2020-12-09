آخرهن بسمة.. 7 فنانات ارتدين فساتين بتصاميم مقلدة ومصممة أزياء تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

"مكنتش أعرف"، هكذا ردّت الفنانة بسمة على الانتقادات التي طالتها بسبب ارتدائها فستان بتصميم مقتبس من مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

الفستان التي ظهرت به بسمة على السجادة الحمراء الأربعاء الماضي، وهو مصمم من المخمل والساتان، ظهر في أحد عروض الأزياء في 2019، ضمن تشكيلة إيلي صعب لشتاء 2019، لكن قالت بسمة عبر حسابها على "إنستجرام"، إنه بتوقيع المصممة المصرية سماح مهران.

وبعد تداول صورة التصميم الأصلي وإطلالتها وانتقادها، اعتذرت بسمة لعدم معرفتها أن التصميم مُقلد، وقالت: "اعتذار واجب مكناش نعرف الموديل من ابتكار مين.. لكن من حلاوته اتنفذ بدون تغيرات.. وقعت في غرام كل تفاصيل الفستان.. بعتذر بالأصالة عن نفسي وعن كل طاقم العمل.. وعزائي أن يعتبر الفستان تقديرا منا لمصممه يمكن في يوم يحالفني الحظ إني ألبس من عنده".

بسمة ليست الوحيدة

لم تكن واقعة بسمة الأولى؛ ففي مهرجان الجونة خلال دورته الأخيرة، شهد أكثر من واقعة تقليد تصميم فستان، حيث ظهرت الفنانة جميلة عوض بإطلالة من تصميم ملك عزاوي "جمبسوت مطرز"، لكن التصميم في الأصل يعود للدار الإيطالية "بالمان".

وفي مهرجان الجونة أيضًا ظهرت الفنانة لقاء الخميسي، مرتدية فستانًا أبيض بتفاصيل هندسية ومزدان بحزام معدني ضم الخصر، بتوقيع المصمم جورج خياط، ومأخوذ من تصميم للدار العالمية رولاند فاندركيمب من مجموعة شتاء العام الماضي.

الفنانة روجينا ظهرت أيضًا في نفس المهرجان بفستان ذو لون عنابي بتوقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، لكن الفستان نسخة من تصميم كان قد قدمه المصمم فالدرين ساهيتي.

لم تكن تلك الواقعة الوحيدة لمصمم الأزياء هاني البحيري، حيث سبق اتهامه عدة مرات من قبل باقتباس التصاميم، في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي 2014 ظهرت الفنانة نادية الجندي، بفستان أبيض مكشوف من الأمام، سبق وأن ظهرت به الممثلة فيكتوريا بونيا حيث حمل توقيع المصمم العالمي "ستيفان رولان".

وفي عام 2015 اتهمت المصممة الإماراتية "منى المنصوري" المصمم هاني البحيري، بسرقة تصميم فستان الفنانة ليلى علوي، الذي ظهرت به خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، والذي حمل توقيعه.

أما إطلالة الفنانة دنيا سمير غانم خلال حفل زفاف شقيقتها، والتي كانت بتوقيع البحيري أيضًا، أحدثت ضجة كبيرة بعد تداول صورة الفستان الذي ظهرت به ذو اللون الموف، مع الصورة الأصلية للتصميم من دار "رالف أند روسو"، الذي كان يتطابق تماما معه.

البحيري: "كله بيقتيس"

كانت تلك الضجة دافعًا لأن يخرج البحيري عن صمته آنذاك ويرد من خلال تصريحات صحفية على الاتهامات الموجهة له باقتباس التصميمات، قائلًا إن تصميماته يتم تقليدها منذ 20 عاما، ولم يعلق، مشيرًا إلى أن المصمم اللبناني "حنا توما" كان متخصصا في تنفيذ التصميمات العالمية ولم ينسب لنفسه التصميم.

وعكست تصريحات البحيري عدم رفضه مبدأ اقتباس التصميمات وأن ذلك فرصة لتشجيع الصناعة الوطنية، وتقديم نفس المنتج الأجنبي، معللًا بأن الفنانين في مصر مجبرين أن يرتدوا المنتج المصري مع ارتفاع العملات الأجنبية، كما أنه يرى أيضًا أن كل مصممي الأزياء في العالم يقتبسون من بعضهم البعض.

مصممة أزياء: جُل إطلالات مهرجان الجونة مقتبسة

من جهتها قالت مصممة الأزياء والاستايلست شيماء الحسيني، إن واقعة الفنانة بسمة الأخيرة لم تكن الأولى أو الأخيرة، مؤكدة أن الفنان لا بد أن يكون مثقفا ومتابعا للتصميمات حتى لا يقع في هذا الفخ عن اختياره التصميم الذي سيظهر به.

ولفتت الحسيني إلى أنه بات من السهل رصد وقائع تقليد وسرقة التصميمات، خاصة وأن الجميع يطلع على الموضة ومتابع للفاشون من خلال المجلات والمواقع الإلكترونية، وفي الوقت نفسه أكدت أن جميع الإطلالات في مهرجان القاهرة السينمائي بخلاف إطلالتي النجمتين أروى جودة ونيللي كريم مقتبسة من تصميمات أخرى وأنها قديمة ومكررة.