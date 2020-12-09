أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر العطس والسعال في اليدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

تجنب العطس والسعال في اليدين

العديد منا يتجاهل مخاطر العطس والسعال في اليدين في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

العطس والسعال في اليدين يهددك بإصابتك بالفيروسات، ومن بينها كورونا، إضافة إلى نقلها للآخرين.

كيف نحمي أنفسنا؟

عن طريق استخدام المناديل الورقية عند العطس والسعال.

العطس في المرفق وليس في اليد، لأن لا أحد يلمس المرفق بينما تكون فرص انتقال العدوى في اليدين أكبر.