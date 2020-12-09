خلطات سريعة تعيد النضارة الى بشرتك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 06:43 مساءً - عندما تجدين بشرتك متعبة وخالية من الحيوية، ليس عليك إلا استخدام الخلطات الطبيعية، فهي تمتلك قدرة عالية على مد بشرتك بالفيتامينات اللازمة، فتعيد إليها النضارة والإشراق.

إليك بعض الخلطات السريعة، التي تعيد النضارة والإشراق الى بشرتك.



خلطة البيض والحليب

البيض والحليب



اخلطي ملعقة صغيرة من كل من ماء الورد والحليب وونصف ملعقة أخرى من العسل، وأضيفي إليها بياض بيضة واحدة. استمري في خلط المكونات الى أن تتجانس مع بعضها البعض. من ثم طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه مدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

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خلطة التفاح والعسل

خلطة التفاح والعسل



اخلطي ملعقة صغيرة من كل من العسل الطبيعي والتفاح المهروس بشكل جيد. من ثم، طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه الى أن يجف. قشري الخليط بأطراف أصابعك، بعدها اشطفي وجهك بالماء الفاتر.



خلطة زيت الزيتون والسكر

زيت الزيتون والسكر



قومي بخلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من السكر. من ثم، دلكي بشرة وجهك بالخليط بحركات دائرية هادئة بواسطة أطراف أصابعك، وذلك لمدة 5 دقائق. بعدها اغسلي وجهك بالغسول الملائم لبشرتك.

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