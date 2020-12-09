الثوم للتخلص من تساقط الشعر نهائيًّا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 06:43 مساءً - هل فكرتِ يومًا بأنّ الثوم ذو الرائحة القوية هو الحل الأمثل للتخلص من تساقط الشعر؛ فالثوم يحتوي على نسبة عالية من الكبريت الذي يعد بمثابة مضاد حيوي قوي يعمل على تخليص فروة الرأس من السموم ومن جفاف الرأس. فقط قومي بفرك فصوص من الثوم وتدليك رأسك بها مع تغطية الرأس بمنشفة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو للتخلص من رائحة الثوم.

ولكن قد تزعجك أحيانًا رائحة الثوم القوية!! ولذلك فإنّ الحل الأنسب هو تحضير هذا القناع السريع لتطبيقه مرة واحدة كل أسبوع مع إتباعه بقناع سريع آخر للتخلص من رائحة الثوم.

قناع الثوم للتخلص من تساقط الشعر



المكونات:

•رأس من الثوم

•ملعقة ونصف من البابونج

•صفار بيضة

•ملعقتان من الماء

•ملعقة عسل

الطريقة:

•قومي بفرم الثوم ومزج المكونات جيدًا

•دلكي بها فروة رأسك جيدًا لمدة 5 دقائق

•اتركي القناع على رأسك لمدة نصف ساعة

•اغسلي شعرك جيدًا بالماء مرة ثم بالشامبو

•اتبعي هذا القناع بقناع آخر مكون من (فنجان من البن + فنجان من النسكافيه + كوب من الماء الدافئ)

•امزجي المكونات سويًّا ثم دلكي شعرك بكوب البن والنسكافيه

•اتركيه على شعرك لمدة دقائق قليلة

•اشطفي شعرك بالماء لتحصلي في الحال على شعر قوي لا يعاني من التساقط أو حتى رائحة الثوم المزعجة، فقط هي رائحة البن العطرة.

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