رحلت الجدة وبقيت الحدوتة.. حفيدة رجاء الجداوي في عيد ميلادها: وحشتيني (صور)

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على صفحة بيضاء داخل أجندة سنوية، مدون عليها تاريخ 9 ديسمبر، ربما هو أكثر الأيام سعادة في حياة الفنانة رجاء الجداوي، حين استقبلت حفيدتها الوحيدة "روضة"، التي تستقبل عيد ميلادها التي يمر عليها للمرة الأولى دون وجود جدتها الغالية على قلبها.

"بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى وبمشيئته.. عيد ميلاد حبيبة قلبي ونور عيني حفيدتي الغالية روضة.. يارب تسعدها وتبارك فيها وتحفظها وتسعد أيامها وتفرح قلب أميرة حبيبة قلبي الغالية" الرسالة التي نشرت عبر حساب الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، على تطبيق الصور "إنستجرام"، وتديره ابنتها الوحيدة أميرة حسن مختار.

للمرة الأولى تستقبل "روضة" عيد ميلادها، بعد رحيل جدتها الفنانة رجاء الجداوي، حاولت استعادة التفاصيل المفقودة معها، فمثل كل عام دخلت غرفتها وجلست على سريرها، الذي ما زال يحتفظ برائحتها الدافئة: "طلبت من مامي ندخل أوضتها وقعدت على سريرها الساعة 12 بليل.. اتبسطت إني عندها في أوضتها"، بحسب حديث الحفيدة "روضة"، لـ"هن".

تتذكر "روضة" احتفالها المعتاد مع جدتها، التي اعتادت قضاء اليوم بأكمله معها، فلا مواعيد أو ترتيبات خاصة سوى الجلوس معها، تتذكر يوم ميلادها: "اليوم كله بيبقى معايا أنا بس.. بنقعد طول اليوم نتكلم وتفتكر هي ومامي يوم ولادتي كان عامل إزاي.. حدوتة كل سنة بسمعها منها".

رحلت الجدة وبقيت الأحاديث والذكريات: "لأول مرة مامي تحكيلى القصة لكن من غيرها"، وبصوت يختلط عليه دموع الاشتياق، اختتمت "روضة" حديثها: "هي وحشتني أوي.. ومفتقدها في كل حاجة".

رحيل الفنانة رجاء الجداوي

والفنانة الراحلة رجاء الجداوي أُصيبت بفيروس كورونا، ليلة عيد الفطر الماضي، بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "لعبة النسيان"، ومكثت في مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية، وتوفيت في العناية المركزة بعد 43 يومًا قضتها في المستشفى.