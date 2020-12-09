مؤسس "أولياء أمور مصر" تحذر من استخدام الكمامة في الغش

ماما

تنتظر الأسر المصرية امتحانات نصف العام، حتى تبدأ الطرق التي يتم ابتداعها للغش باستغلال الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا.

تقول داليا الحزاوي، مؤسسة "ائتلاف أولياء أمور مصر"، إن الفصل الدراسي الأول أوشك على الانتهاء وستبدأ الامتحانات في ظل جائحة كورونا.

حذرت "الحزاوي" من استخدام أحدث وسائل الغش، وهي الغش باستخدام الكمامة والكتابة عليها.

وأضافت أثناء حديثها لـ "هُن"، لا شك أن ظاهرة الغش تعتبر من الظواهر الخطيرة ويجب القضاء عليها، فلم تعد تقتصر على المرحلة الثانوية والجامعات وعلى الرغم من وضع قوانين وعقوبات رادعة لهذه الظاهرة لكنها مستمرة وهناك تطور للأساليب المستخدمة في الغش.

ونصحت بضرورة وجود تعاون بين المنزل والمعلم والإعلام، للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤدي إلى حصول من لا يستحق على الشهادة.

وكان أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد ما يستحق تأجيل الامتحانات سواء الشهادات الإعدادية أو الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، موضحا أن الوزارة وضعت جميع خطط نجاح العام الدراسي الجديد 2020-2021، سواء العملية الدراسية بالمدارس أو الامتحانات، مؤكدا أن الوزارة ليس لديها أي تخوفات من حدوث موجة ثانية من كورونا.

وأكد "شوقي"، سابقا أن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020-2021، ستعقد في مواعيدها المحددة، حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة 16 يونيو المقبل، وامتحانات الدبلومات الفنية 29 مايو المقبل، موضحا أن الحديث عن تأجيل الامتحانات بسبب فيروس كورونا "كلام فارغ".

وبدأ العام الدراسي الجديد 2021/2020، السبت الموافق 17 أكتوبر الماضي، بمختلف محافظات مصر، بتطبيق إجراءات صارمة على المدارس، حيث شهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، واضعةً خطة زمنية للعام.