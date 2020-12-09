درة بفستان مستوحى من Ralph & Russo في "القاهرة السينمائي" (صور)

لايف ستايل

ارتدت الفنانة درة أمس خلال حضورها فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، فستان بتصميم مستوحى من دار الأزياء العالمية Ralph & Russo.

التصميم الأصلي عبارة عن فستان سهرة من كريب الصوف الأسود، يتميز بـ ياقة مزدوجة من الستان مزينة بخيوط وحواف من الكريستال الذهبي، وهو من مجموعة Ralph & Russo لربيع وصيف 2019.

أما فستان درة فهو شديد الشبه به، والتصميم الجديد من دار أزياء تايا، عبارة عن فستان سهرة بليزر بحواف ذهبية وياقة مزدوجة من الستان.

واختلف الفستان في كثرة التفاصيل الذهبية في نهايته، بينما الأصلي كان أقصر، وأكثر بساطة.

وارتدت درة فستانين أمس، وظهرت مع زوجها هاني سعد للمرة الأولى على السجادة الحمراء منذ زواجهما منذ حوالي شهر في الجونة بعد انتهاء فاعليات مهرجان الجونة، وسط عدد كبير من أهل الفن والأصدقاء.

إطلالة درة في افتتاح مهرجان القاهرة

وكانت تألقت الفنانة التونسية خلال تواجدها على السجادة الحمراء، بافتتاح فعاليات الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وظهرت الفنانة بفستان "دُبل كلوش" باللون الكُحلي، تميز بكونه دون أكمام، شفاف من جهة البطن، ومنفوش للغاية.

كما اعتمدت الفنانة على الشعر الأسود المرفوع، والأقراط الألماسية البراقة، والمكياج السموكي.

وظهرت الفنانة بدون زوجها، المهندس هاني سعد، حيث يعد المهرجان هو الحدث الفني الأول التي تظهر فيه بعد زواجها.

مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحت للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.