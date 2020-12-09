الطريقة الصحيحة لتخزين المكسرات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني TÜV Süd إن المكسرات سرعان ما تتعرض للعفن قبل تجفيفها، مشيرة إلى أن الاحتفاظ بها في أكياس بلاستيكية يُعجّل بظهور العفن.

وأوضحت الهيئة أن السموم الفطرية الناجمة عن العفن تُلحق الضرر بالكبد وترفع خطر الإصابة بالسرطان، مشيرة إلى أنه لا يمكن القضاء على هذه السموم من خلال التحميص أو الخَبز.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة يجب التخلص من المكسرات في حال ملاحظة مظاهر العفن عليها مثل التغيرات اللونية الغريبة والروائح الكريهة (رائحة عفنة وزنخة).

وعن كيفية الاحتفاظ بالمكسرات بشكل سليم، أوضحت الهيئة أنه ينبغي وضعها في كيس قماشي محكم ضد الهواء وتخزينها في مكان بارد ومظلم وجاف وفي ظل درجة حرارة تتراوح بين 10 و18 درجة مئوية.

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