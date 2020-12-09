احذر.. الجلوس بهذه الطريقة أمام الكمبيوتر يسبب مرضا خطيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

قال عدد من خبراء الصحة إن الجلوس لفترات طويلة في وضع خاطيء أمام أجهزة الكمبيوتر يؤدي إلى العديد من المشكلات، بما في ذلك آلام الظهر، وإجهاد العين، في حين أن آلام الظهر نفسها يمكن أن تكون مرتبطة بمزيد من الآثار، بما في ذلك سرطان البنكرياس.

ووجدت دراسة حديثة - نشرت في المجلة الطبية الشهرية «JAMA Internal Medicine» أن هناك صلة قوية بين الجلوس لساعات طويلة وقيادة نمط حياة غير مستقر والموت بسبب السرطان.

وقال الدكتور سوراب س موكوار استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى ميداس في نيودلهي بالهند "يختلف العمل من المنزل كثيرا عن العمل في المكتب؛ ففي المنزل، نميل إلى الجلوس على السرير، واستخدام الكراسي غير الداعمة أثناء العمل، ولكن تم إعداد البنية التحتية في المكتب لدعم ساعات العمل الطويلة".

ومع ذلك، هناك القليل من الأشياء التي يمكن للمرء أن يعتني بها أثناء العمل من المنزل، بما في ذلك إيجاد وقت للاستراحة من جدول مزدحم للتجول لمدة نصف ساعة على الأقل بعد العمل، وإذا لم يكن ذلك ممكنا أيضا، فالإنسان بحاجة إلى التجول في المنزل قليلا، وضبط ارتفاع شاشة الكمبيوتر عند مستوى العين أو أقل قليلا، ففي بعض الحالات، قد تعني آلام الظهر أيضا مشكلة صحية خطيرة مثل سرطان البنكرياس.

ووفقا لتقرير صادر عن معهد All India للعلوم الطبية (AIIMS)، فإن حالات سرطان البنكرياس في الهند في ازدياد، حيث يبلغ معدل الإصابة بسرطان البنكرياس في الهند من 0.5 إلى 2.4 لكل 100 ألف رجل، ومن 0.2 إلى 1.8 لكل 100 ألف امرأة، ويعد معدل البقاء على قيد الحياة منخفضا للغاية إذا لم يتم اكتشافه في المرحلة الأولية.

يبدأ السرطان في التطور في البنكرياس؛ مما قد يؤدي إلى تطور تشوهات خلوية عندما تتكاثر الخلايا الأساسية بشكل غير طبيعي؛ إذ يمكن لمجموعة متنوعة من خيارات نمط الحياة مثل التدخين والعادات الغذائية السيئة أن تؤدي إلى نمو السرطان.

وتلعب الوراثة والتاريخ العائلي للسرطانات أيضا دورا مهما في تطور سرطان البنكرياس؛ ففي معظم الحالات، يمكن أن تكون الأعراض خفيفة وعامة مثل آلام البطن وفقدان الوزن أو تطور مرض السكري وما إلى ذلك؛ مما يجعل من الصعب التشخيص في المرحلة الأولية، كما يمكن أن يكون المرض بدون أعراض في مرحلة مبكرة، بينما قد يظهر مرض الصفراء في مرحلة متقدمة من المرض، وفي مثل هذه الحالات، عندما يعاني المريض من الصفراء، يمكن أن يشعر بالحكة في جميع أنحاء الجسم بسبب ترسب بلورات الملح الصفراوية تحت الجلد.