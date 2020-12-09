برنامج سكر بنات:إخفاء الهالات السوداء ووضع كريم الأساس كالمحترفين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 01:39 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر : طريقة إخفاء الهالات السوداء بالمكياج ووضع كريم الأساس كالمحترفين بالإضافة إلى تعديل مستحضرك المكسور وتحضير مرطَب شفاه من الشوكولا الشهي .

طريقة إخفاء الهالات السوداء بالمكياج

إخفاء الهالات السوداء بالمكياج

أنت بحاجة إلى أحمر شفاه أحمر وكونسلر.

ضعي أحمر شفاه أحمر مكان الهالات السوداء، مديها على كامل المنطقة بواسطة بيوتي بلاندر وبعدها غطي المنطقة بالكونسيلر لتخفي أثار الإحمرار.

طريقة تأسيس البشرة بالطريقة الصحيحة

تأسيس البشرة

بداية قومي بترطيب بشرتك قبل وضع المكياج.

أسسي بشرتك ببرايمر يخفي المسام الواسعة ويملس البشرة.

بعدها اختاري الكريم الأساس الصحيح بدرجة قريبة جداً من لون بشرتك حتى تحصلي على بشرة طبيعية مخملية.

ضعي كريم الأساس بطريقة من الأسفل إلى الأعلى حتى لا تساهمي في ترهل بشرتك مع الوقت.

بعدها غلفي بشرتك ببودرة حرة لتثبيت كريم الأساس.

ضعي البرونزر بطريقة دائرية تصاعيدية على أعلى الوجنتين.كذلك الأمر بالنسبة لأحمر الخدود.

أما بالنسبة للهايلايتر فضعيه على أعلى الخد بعيداً عن المسامات كي لا تظهر أكثر.

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