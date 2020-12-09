كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 01:39 مساءً - يعبر عطر كل امرأة عن شخصيتها، وتفضل الكثير من النساء العطور الجذابة التي تلفت الأنظار إليها أينما ذهبت، ولكن هذا لا ينفي أن هناك بعض النساء تُفضلن العطور المُصنعة بنفحات ناعمة.

وتقبل النساء الحالمات على العطور بنفحات ناعمة لتتناسب مع فصل الشتاء، وتظهر مدي رومانسيتهن وأنوثتهن، لذلك تصدر دور العطور سنوياً العديد من الإصدرات التي تتناسب مع ذوق كل امرأة، لترضي جميع الأذواق.

وإذا كنتِ من عشاق العطور بنفحات ناعمة، يمكنك اختيار عطركِ المُفضل من مجموعة العطور التي أصدرتها الماركات العالمية لشتاء 2021.

وفي السطور التالية تقدم لك"الخليج 365. نت"، أجدد عطور نسائية بنفحات ناعمة لشتاء 2021.



عطر نارس NARS Audacious

عطر نارس



عطر ناعم وساحر يناسب ليالي الشتاء الباردة، وهو مزيج من الأزهار البيضاء والخشبية والبلسمية، التي تتضمن الرائحة القوية، مع نفحات من البخور والفرانجيباني، إضافة إلى مزيج من زهرة تياري، وخشب الصندل؛ وخشب الأرز والمسك الأبيض.

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عطرجويا كومبوزيشن رقم 6 Joya Composition No. 6

عطرجويا كومبوزيشن رقم 6



من أفضل العطور النسائية الناعمة، إذ يتميز بتركيبته الناعمة والرومانسية التي تبرز أنوثتك، وأكثر ما يميز هذا العطر زجاجته الرائعة ذات التصميم الفخم، المُرصع بالذهب عيار 22.

أما العطر، فهو مزيج فريد بين الروائح الخشبية والعطرية والخضراء والتوابل والبحرية، ويحتوي على مكونات من اليوزو والعرعر والسرو، إضافة إلى أوراق اللوتس المائية، والأوراق الخضراء، وخشب الأرز والعنبر والعشب ونجيل الهند.



عطر روشيس بيزانس Rochas Byzance Eau De Toilette

عطر روشيس بيزانس



هو عطر زهري شرقي يحتوي على طبقات غنية من الروائح المميزة، حيث يتكون من التوابل والقرنفل واليوسفي والليمون والريحان والهيل، إضافة إللا مزيج مميز مسك الروم، وجذر السوسن، والياسمين، والورد التركي، والإيلنغ، وزنبق الوادي، واليانسون، وخشب الصندل ، والعنبر والمسك والفانيليا والأرز، مما يجعله عطراً مناسباً للغابة للمرأة التي تعشق الروائح الشرقية الناعمة.

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عطر بربري هير إنتنس Burberry Her Intense Eau de Parfum

عطر بربري هير إنتنس



يتميز هذا العطر برائحته الخفيفة الناعمة ذات الثبات العالي، حيث يتكون هذا مزيج من من الفواكه والبلسم والغورمان.

وإذا كنتِ من عشاق الروائح الناعمة، فذلك هو الأختيار المثالي لكِ.



عطر إيف سان لوران ليبر Yves Saint Laurent Libre Eau De Parfum

عطر إيف سان لوران ليبر



وهو عطر مثير ودافئ وناعم، لذلك فهو مناسب جدا لفصل الشتاء، حيث يتكون من مزيج من تركيبة من الزهورالعطرية، والحمضيات، والتوابل مع الماندرين، والخزامى، والكشمش الأسود، والياسمين وزهر البرتقال، والفانيليا والأرز والعنبر والمسك.

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