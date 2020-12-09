سعر ومواصفات فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي: "لابساه غلط" (صور)

لايف ستايل

ظهرت الفنانة رانيا يوسف أمس، لأول مرة خلال فعاليات اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دروته 42، إذ غابت عن حفل الافتتاح، بسبب تعرضها لوعكة صحية، بحسب تصريح لها.

وارتدت رانيا، فستانا من اللون الزيتي، مميز بتنورته البليسيه، له حزام عريض على منطقة الوسط، مع صدر مفتوح وحمالات عريضة بليسيه.

ويعد الفستان من إحدى الماركات العالمية التي تفضلها الفنانة رانيا يوسف، ويتميز بالكسرات والأكتاف المكشوفة، ويباع عبر الإنترنت في مواقع البيع الشهيرة.

الفتستان كما ارتدته الموديل أثناء عرضه، "أوفشولدرز" يبين الأكتاف والرقبة كاملة، ويخبئ منطقة الصدر بحمالاته العريضة المميزة بالكسرات، لكن رانيا يوسف ارتدته بشكل خاطئ حيث وضعت تلك الحمالات أعلى كتفيها بدلا من أن تكون "أوفشولدرز".

ومن المفترض أن تغطي أكتاف الفستان منطقة الصدر، لتكون أوفشلودرز، لكن رانيا يوسف فضلت أن تكون مكشوف وترفعها إلى أعلى.

يختلف سعر الفستان من مكان إلى آخر، فهو يباع أصلا بحوالي 1274 دولار أمريكي، أي حوالي 20 ألف جنيه مصري، وفي خصومات البيع عبر الإنترنت يمكن أن ينخفض سعره ليصل إلى 120 دولارا أي حوالي 16 ألف جنيه.

الفتسان الذي ارتدته رانيا متوفر أيضا بالإضافة إلى اللون الزيتي، باللون الأخضر الزيتوني، ويتميز بأنه قصير يكشف نصف الأرجل السفلية، مصنوع من الستان الحرير.

مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحت للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.