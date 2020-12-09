14 سببا للإقلاع عن التدخين فورا: يقلل الخصوبة ويجعل كورونا قاتلا

صحة

شاركت منظمة الصحة العالمية، متابعيها عبر خاصية "ستوري"، عددا من الأسباب تدفعك إلا الإقلاع عن التدخين فورا، بسبب آثاره القاتلة على الصحة، وكذلك عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لـ"كوفيد 19"، إذ يتسبب التبغ في وفاة 8 ملايين شخص كل عام.

وثبت في عام 2020، أن المدخنين كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة مع فيروس كورونا، مقارنة بغير المدخنين، ما دفع الملايين إلى مقاطعة التبغ، في حين قد يكون الإقلاع عن التدخين أمرًا صعبًا، خاصة مع الضغط الاجتماعي والاقتصادي الإضافي الذي نتج عن الوباء، لكن هناك كثير من الأسباب تدفعك إلى التوقف عن التدخين.

خطورة التدخين

- يتسبب التبغ في تدمير القلب.

- يسبب ضيق التنفس ويمنعك من استنشاق الأكسجين بشكل كاف.

- التدخين يقلل من الخصوبة.

- التدخين يتسبب في ما يزيد عن 20 نوعا من السرطان.

- تكلفة التدخين باهظة الثمن.

- التدخين يتسب في وفاة 8 ملايين شخص يوميا، كما يؤدي إلى مضاعفات "كوفيد 19".

تأثير التبغ على شكل الإنسان

- كل شيء يصبح بلون ورائحة التبغ، من بشرتك إلى منزلك كله، ملابسك وأصابعك وأنفاسك.

- يتسبب التبغ في إصفرار الأسنان، ويؤدي إلى زيادة البلاك.

- تدخين التبغ وتعاطيه يسبب رائحة الفم الكريهة.

- التبغ يسبب التجاعيد، ما يجعلك تبدو أكبر سنا بشكل أسرع.

- يؤدي التدخين إلى شيخوخة الجلد المبكرة عن طريق التخلص من البروتينات التي تمنح الجلد مرونة، ويستنزف فيتامين (أ) ويحد من تدفق الدم.

- التجاعيد تكون أكثر وضوحا حول الشفاه والعينين، كما أن التبغ يجعل الجلد جافًا.

- يزيد تدخين التبغ من خطر الإصابة بالصدفية، وهي حالة جلدية التهابية غير معدية تترك بقعًا حمراء في جميع أنحاء الجسم مثيرة للحكة.

- يموت أكثر من مليون شخص كل عام بسبب التعرض للتدخين غير المباشر.