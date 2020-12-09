كثرة تناول اللحوم الحمراء خطر على صحة أسرتك: اعرفي الأسباب والبدائل

صحة

رغم فوائد اللحوم الحمراء، إذ تعتبر مصدرا غنيا بالفيتامينات والمعادن والزنك، إلا أن دراسة أمريكية حديثة، أثبتت خطورتها على صحة القلب، ما يستوجب تنويع النظام الغذائي، وتناول كميات أكبر من النباتات والحبوب من أجل الوقاية من الاضطرابات الصحية.

وكشفت نتائج الدراسة، أن الأشخاص الذين يأكلون اللحم المعالج أو الطبيعي بشكل يومي، يرتفع لديهم احتمال الإصابة بمرض القلب بنسبة 12%، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأوضحت أن تناول اللحم المعالج مثل "السجق" و"الهوت دوج" واللحم المقدد، بشكل يومي، يزيد من خطر الإصابة بمرض القلب بنسبة 15%، مقارنة بمن لا يقبلون على هذه الأغذية.

وملأ المشاركون في الدراسة استمارات مفصلة كل 4 سنوات، بين عامي 1986 و2016، إذ وجد الباحثون، أن تناول أغذية نباتية غنية بالبروتينات، مثل: المكسرات والعدس وفول الصويا، يساعد على خفض خطر الإصابة بمرض القلب بـ14%.

وأشارت الدراسة، إلى أن تعويض اللحوم الحمراء بالأغذية الصحية، يعود بنفع أكبر حينما يكون الشخص قد تجاوز 65 عاما، لأن كبار السن يكونون أكثر عرضة للمعاناة من أمراض القلب.

وقالت أنجالي دوتا، طبيبة القلب في مجموعة كوينز الطبية في نيويورك: "هناك الكثير من الدراسات التي أوصت بالابتعاد عن حمية اللحوم الحمراء، وركزت أكثر على نظام غذائي نباتي"، مضيفة: "كانت هذه الدراسة رائعة حقا في إظهار فوائد النظام الغذائي النباتي، وتأثيراته على القلب وتقليل المخاطر".

وقالت الباحثة كوني ديكمان، أكاديمية مختصة في التغذية والحمية، إن "الدراسة تركز على أمر مهم، وهو ضرورة الحد من تناول اللحوم الحمراء"، لكنها تساءلت عن ما إذا كان تناول اللحوم هو الذي يصيب بالمرض، أو أن الاضطراب الصحي يحصل لدى الإنسان، بسبب تركيزه على أكل اللحوم وإغفال باقي الأغذية الصحية الأخرى.

ويقول خبراء، إن طريقة طهو اللحم تؤثر بدورها على أضرار اللحوم الحمراء، لأن تناولها بعد الطبخ على البخار يختلف كثيرا عن أكل هذه اللحوم بعد القلي في الزيت أو إضافة مواد دهنية.