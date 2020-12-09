القصص الخفية لـ"عريس الهرم": "طفل مسجل خطر وعنده عيل"

علاقات و مجتمع

حكايات خفية وتفاصيل مرعبة، دومًا ما تكشفها تحقيقات النيابة، خاصة حين يتعلق الأمر بزواج القاصرات، فكان آخرها "العروس المنتحرة" في منطقة الجيزة، بعد خلافات مع حماتها؛ لتكشف التحريات عن جرائم أخرى ارتكبها "العريس الطفل".

التحريات المثيرة التي كشفتها التحقيقات في واقعة "العروس المنتحرة"، كان أبرزها أن العريس الذي لم يكمل عامه الـ17 عامًا، دون اسمه من قبل في عالم الإجرام؛ إذ أنه متهم في قضايا سابقة منها هتك عرض وخطف وحيازة سلاح أبيض، رغم صغر سنه.

وفي عالم "زواج القاصرات"، وجدت بعض الأمور الغريبة التي وقعت رغم صغر سن أصحابها، ويرصد "هن" الحكايات الخفية في هذا التقرير.

طفل تزوج مرتين من قبل

في شهر سبتمبر الماضي، نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، في إحباط زواج طفلين، دون بلوغهما السن القانونية، في محافظة سوهاج، وبالتحري عن الواقعة كشف المجلس عن أن العريس الذي لم يتجاوز الـ17 عاما، كان متزوجا في العام الماضي من طفلة أخرى، وأنجب منها طفلا: "كان متجوز قبل كدا.. ومخلف طفل ولغاية دلوقتي طبعًا متسجلش"، بحسب ما ذكره صبري عثمان، المسؤول عن خط نجدة الطفل بالمجلس، في حديثه لـ"هن".

وأوضح "عثمان" وقتها أن المجلس تواصل مع النيابة العامة عقب تلقيه بلاغ حول الواقعة، عبر خط نجدة الطفل التابع للمجلس، بعزم أحد الأهالي لزواج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، من طفل عمره 17 عاما.

في أسيوط.. طفلة تزوجت مرتين

الواقعة تشابهت تفاصيلها مع أخرى، حدثت في أكتوبر الماضي، حين أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نجاحه في إحباط زواج طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، بإحدى قرى مركز الفتح بمحافظة أسيوط قبل خروج الطفلة "العروس" من الكوافير.

وتعد هذه المرة الثانية للطفلة، إذ سبق للإدارة العامة لنجدة الطفل 16000 بلاغ سابق بزواج هذه الطفلة نهاية شهر سبتمبر الماضي، واتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لوقف إتمام الزيجة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقى بلاغا برقم 16692 بتاريخ 26 سبتمبر 2020 من أحد الأهالي يفيد بعزم والد الطفلة والتي تبلغ من العمر 14 عاما بتزويجها رغما عنها من شخص يبلغ من العمر 20 عاما.