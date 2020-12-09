"أمهات مصر" يرصدن مطالبات جديدة لأولياء أمور طلاب الدمج والأول الثانوي

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قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك شكاوى ومطالبات من بعض أولياء أمور طلاب أصحاب الأمراض المزمنة وطلاب الدمج، وطلاب الصف الأول الثانوي.

وأضافت "عبير"، في بيان لها، أن الاتحاد تلقى بعد المطالبات من أولياء أمور الطلاب الذين يعانون من الأمراض المزمنة، بضرورة رفع الغياب لأبنائهم، لضعف مناعة أبنائهم وحالتهم الصحية، مناشدين الوزارة بتوجيه المدارس برفع الغياب عن الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة حفاظًا على صحتهم في الوقت الحالي، لافتين إلى أن المدارس تشدد على عدم الغياب.

وأشارت إلى أنها تلقت مطالبات من بعض أولياء أمور طلاب الدمج، بضرورة استبدال الامتحانات بعمل أبحاث رحمة بأمهاتهم، لافتين إلى أن أصعب أوقات تمر عليهم هي أوقات الامتحانات، مستطردين: "هيبره وازعاج وبهدله، والحاجات دي كنا بنستحملها في امتحانات الإبتدائي وكانوا لسه صغيرين وسهل السيطره عليهم، لكن في المرحلة الإعدادية الأولاد بتكبر وبتقوي علينا وبنفشل في السيطرة عليهم".

واستكملت: هناك مطالبات أخرى من بعض أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، بضرورة قيام معلمين التكنولوجيا والحاسب الآلي بكتابة الاستمارات الإلكترونية بدلا من الطالب وولي أمره لأنهم يجدوا صعوبة في الحصول على بريد مدرسي موحد ثم ملئ الاستمارة.

كانت بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل، بمختلف المراحل الدراسية، المنتظر أن تبدأ في 23 يناير المقبل، من حيث تجهيز اللجان، وتوفير البوابات الإلكترونية المعقمة لتركيبها على أبواب اللجان، للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى تجهيز أجهزة حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بالدخول، وسيكون هناك 20 طالبًا كحد أقصى داخل كل لجنة، للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول تنطلق في 23 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي، مؤكدا أن امتحانات الترم الأول ستعقد في مواعيدها المحددة ولا يوجد أي نية لترحيل مواعيد الامتحانات، بسبب فيروس كورونا.