منها الشعور باليأس وانعدام القيمة.. أعراض وأسباب اكتئاب الشتاء

صحة

يعاني البعض في فصل الشتاء من اعتلال المزاج والخمول وفقدان القدرة على النوم، وضعف التركيز بسبب تقلبات الطقس، وهناك طرق بسيطة تساعد على مواجهة اكتئاب الشتاء، منها كما أوردها موقع "Health line".

ونصح البروفيسور أندرياس هيلرت، بالتعرض لضوء الشمس الذي يعمل على تحسين المزاج وطرد الأفكار السلبية، ويقلل إفراز الجسم لهرمون النوم "الميلاتونين"، الذي يفرزه الجسم عند الظلام.

ولهذا الغرض يجب التعرض المنتظم لضوء النهار، ويمكن دعم هذا التأثير بالعلاج بالضوء، أي التعرض لضوء في الصباح الباكر لمدة لا تقل عن نصف ساعة يوميا على مدار عدة أسابيع.

وأضاف عالم النفس الألماني أن اكتئاب الشتاء موسمي، وغالبا ما يزول بانتهاء الفصل، مشددا على ضرورة استشارة الطبيب عند استمرار أعراضه بعد الشتاء، إذ قد يشير ذلك إلى اكتئاب حقيقي، خاصة إذا كانت هذه الأعراض مصحوبة بأخرى مثل الانعزال، واليأس، والانهزامية، والتفكير في الانتحار.

أعراض اكتئاب الشتاء

ومن ضمن أعراض اكتئاب الشتاء:

- شعور دائم بالحزن طوال اليوم.

- الشعور باليأس وانعدام القيمة.

- انخفاض طاقة الفرد.

- فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت تثير اهتمامك من قبل.

- مشاكل واضطرابات النوم.

- تغيرات ملحوظة في الشهية أو الوزن.

- الشعور بالثقل الجسدي.

- مشاكل في التركيز.

- التفكير المتكرر في الموت أو الانتحار.

- الحساسية المفرطة.

- الشعور المتواصل بالتعب وانخفاض مستوى الطاقة.

- مشاكل في التواصل مع الناس.

- الحساسية الشديدة تجاه الرفض أو النقد.

- شعور بثقل في الذراعين والساقين أكثر من المعتاد.

- النوم لفترات مبالغ في طولها.

- تغيرات في الشهية.

أسباب اكتئاب الشتاء:

- تغير الساعة البيولوجية، بسبب تغير عدد ساعات الليل والنهار خلال الخريف والشتاء، فانخفاض شدة وكمية أشعة الشمس يسبب اضطرابا في الساعة البيولوجية، قد تشعرك بالاكتئاب.

- انخفاض مستوى السيروتونين، وهو أحد المركبات الكيميائية الموجودة في الدماغ التي تؤثر على الحالة المزاجية.

- نقص في فيتامين د.