استشاري مناعة يكشف أمراض تسبب فقدان حاسة الشم غير كورونا

صحة

شعور مفاجئ بفقدان حاسة الشم، عندما يشعر به الشخص يتوقع إصابته بفيروس كورونا، ولكن توجد بعض الأمراض التي يصاب فيها الشخص بفقدان حاسة الشم لا ترتبط بالإصابة بالفيروس.

وأوضح الدكتور أمجد حداد، استشاري المناعة، أن فقدان حاسة الشم لا يدل فقط على الإصابة بفيروس كورونا، بل توجد أسباب أخرى منها فقدان حاسة الأنف، والتهابات الجيوب الأنفية، وبعض الأمراض العصبية، والزهايمر.

وأضاف "حداد" لـ"هن"، أنه في حالة الإصابة بفقدان حالة الشم والتذوق دون حدوث الالتهاب في عصب الشم والتذوق أو بدون تاريخ مرضي مسبق، يمكن الشك أنها إصابة بفيروس كورونا.

وأكد استشاري المناعة، أنه عند الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، يكون أولى الخطوات العزل المنزلي، وعدم الاختلاط بالأخرين، مشيرا إلى أنه يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، بالإضافة إلى اتباع البروتوكول العلاجي والطبي.