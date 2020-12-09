كتب: هن - 01:01 ص | الأربعاء 09 ديسمبر 2020

عرضت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل ترايفل بالشوكولاتة، من خلال برنامجها "زي السكر"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل ترايفل بالشوكولاتة 2 كيك فانيليا شرائح 150 جرام شوكولاتة قابلة للدهن 600 جرام كريمة مخفوقة 1 كيلو فراولة شرائح 1 كيلو موز شرائح للتزيين كريمة مخفوقة شوكولاتة قابلة للدهن فراولة طريقة عمل ترايفل بالشوكولاتة في كأس كبير، توضع طبقة كريمة ثم طبقة فراولة وموز توضع طبقات شوكولاتة ثم كيك ثم كريمة ثم موز وفراولة، ويغطوا بالكريمة يغطى على الوجه بموز وفراولة تزين بكريمة مخفوقة وفراولة وشوكولاتة

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