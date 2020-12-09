ما هو اكتئاب الشتاء.. وكيف يمكن مواجهته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال البروفيسور أندرياس هيلرت إن بعض الأشخاص يعانون خلال فصل الشتاء من مشاعر الحزن والكآبة واعتلال المزاج والخمول وفقدان الدافعية واضطرابات النوم وضعف التركيز والشعور بالتعب فيما يعرف باكتئاب الشتاء، وذلك بسبب الأجواء السائدة خلال هذا الوقت من العام والمتمثلة في الظلام والغيوم والأمطار وبرودة الطقس.

وأضاف عالم النفس الألماني أن اكتئاب الشتاء هو اكتئاب موسمي غالبا ما يزول بانتهاء فصل الشتاء، مشددا على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار الأعراض سالفة الذكر لما بعد الشتاء؛ حيث قد يشير ذلك إلى الإصابة باكتئاب حقيقي، خاصة إذا كانت هذه الأعراض مصحوبة بأعراض أخرى مثل الانعزال واليأس والانهزامية والتفكير في الانتحار أو إيذاء النفس.

ولمواجهة اكتئاب الشتاء ينصح هيلرت بالتعرض لضوء الشمس؛ حيث يعمل ضوء النهار على تحسين الحالة المزاجية وطرد الأفكار السلبية. كما أنه يقلل من إفراز الجسم لهرمون النوم "الميلاتونين"، والذي يفرزه الجسم عند الظلام.

ولهذا الغرض ينبغي التعرض لضوء النهار بصفة منتظمة. كما يمكن تدعيم هذا التأثير من خلال العلاج بالضوء، أي التعرض لضوء مصباح في الصباح الباكر لمدة لا تقل عن نصف ساعة يوميا على مدار عدة أسابيع.