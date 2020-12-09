أجمل موديلات فساتين سهرة باللون الأزرق الداكن موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 01:39 صباحاً - برز فستان السهرة باللون الأزرق الداكن هذا الموسم بقوة وهو يضيف لكل من ترتديه الفخامة واللوك الكلاسيكي بالإضافة إلي لونه الذي يساعد في تنحيف الجسم.

من مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020 - 2021 نستعرض لكِ أحدث تصاميم فساتين السهرة الزرقاء لتنتقي منها ما يكرس لأناقة تتفردين بها في سهرة رأس السنة.



تابعي المزيد:موديلات عبايات أنيقة باللون الأزرق الداكن... ستعجبك بالتأكيد









فساتين زرقاء للسهرة بأكمام منفوخة آخر موضة

DRIES VAN NOTEN



لجأ المصممون بشكل مكثف إلى الأكمام المنتفخة لتزيين فساتين السهرة التي كشفوا عنها مجموعات شتاء 2021، أعجبنا الفستان المخمل الطويل من مجموعة درايس فان نوتن Dries Van Noten على الرغم من ضخامة أكمامه، أيضًا لفتنا الفستان محدد الخصر بقصة A Line من توقيع المصممة اللبنانية ريم عكرا Reem Acra.









فساتين زرقاء للمحجبات موضة شتاء 2021

OSCAR DE LA RENTA



سيطرت القصات المحتشمة على إبداعات أعرق الدور العالمية، تهادت عارضات أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta بفستان مطرز بالطول مصمم بأكمام Bishop المزمومه حول المعصم وياقة عالية، فيما تألقت عارضة جيني بيكهام Jenny Packham بفستان طويل مغلف بالترتر اللامع.





أحببنا أيضًا موضة الفساتين المصممة على طراز القفطان والتي ادرجتها ماركة باميلا رولاند Pamella Roland وزينت حوافها بالريش النافر.



تابعي المزيد:السموكي الأزرق على طريقة Jennifer Lopez



فساتين زرقاء مشقوقه على الجانب موضة الموسم

MARCHESA







سادت موضة فساتين السهرة المزينة بشق على الجانب وقدمتها أسماء بارزة في عالم صناعة الأزياء، خطفت عارضة ماركيزا Marchesa الأنظار بفستان مصمم بتوب دانتيل طويل الكمين وتنورة Wrap واسعة، فيما أطلت عارضة ماركيزا نوت Marchesa Notte بفستان بكتف واحد مزين بوردة كبيرة، تصميم بسيط يناسب قصيرات القامة.





فساتين زرقاء بقصة مستقيمة من مجموعات 2021

MONIQUE LHUILLIER



وجدت فساتين السهرة مستقيمة القصة طريقها إلى منصات عروض شتاء 2021، قدمت ماركة باميلا رولاند Pamella Roland فستان ديكولتيه طويل مطرز حول منطقة الصدر والبطن، فيما كشفت ماركة تاداشي شوجي Tadashi Shoji عن موديلات قصيرة تغطي الركبه بالكاد تميزت بأكمامها المنسدله، كما لفتنا فستان حورية البحر ذي الذيل الطويل من مجموعة مونيك لولييه Monique Lhuillier.

تابعي المزيد:تنسيقات اللون الأزرق من هدى حمدان في ٢٠٢٠