جومانا مراد بفستان مكشوف الظهر في مهرجان القاهرة السينمائي (صورة)

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تألقت الفنانة جومانا مراد، ضمن سابع أيام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42.

وخطفت "جومانا" الأنظار على الريد كاربت، حيث ظهرت بإطلالة كلاسيكية سوداء، مكشوفة من الظهر.

وحرصت، على حضور عرض فيلم "عنها"، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكُرّم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وخصص المهرجان، الخميس الماضي ، لعرض فيلم "الأب"، في التاسعة مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.