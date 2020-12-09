الامارات | تقنية لفصل الأكسجين من المياه المالحة في المريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية لفصل الأكسجين من المياه المالحة في المريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّر باحثون من جامعة واشنطن نظاماً جديداً قادراً على سحب كميات كبيرة من الأكسجين والهيدروجين من رواسب المياه المالحة الموجودة على سطح المريخ.

وذكر الباحثون أيضاً أن عملية التحليل الكهربائي مناسبة لتحسين أنظمة مماثلة على الأرض. وقال فيجاي راماني، أستاذ الهندسة الكيميائية في جامعة واشنطن في سانت لويس، والمؤلف المشارك في الورقة البحثية التي نُشرت في مجلة «بروسيدينج أوف ذا ناشيونال أكاديمي أوف ساينس» في بيان: «يغير المحلل الكهربائي المريخي بشكل جذري الحسابات اللوجستية للبعثات إلى المريخ، وتعد هذه التقنية مفيدة على الأرض أيضاً، وقد تكون المحيطات مصدراً للأكسجين والوقود».

واختبر فريق الباحثين النظام عند درجة -36 درجة حرارة مئوية لمحاكاة سطح المريخ، وكانت نتائج الاختبار رائعة، إذ استطاع النظام إنتاج كميات من الأكسجين أكبر بـ25 ضعفاً من كميات الأكسجين التي ينتجها النظام المثبت في المركبة التابعة لوكالة «ناسا».

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