الامارات | أسبوعان مع «عشق القهوة» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوعان مع «عشق القهوة» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك في مبادرة «عشق القهوة في أبوظبي»، التي تنظم ضمن موسم فنون الطهي في أبوظبي، أفضل الوجهات المتخصصة بالقهوة من مختلف أنحاء العاصمة الإماراتية. ودعا الموسم عشاق القهوة إلى الاستمتاع بباقة من التجارب، من ورش العمل التفاعلية والتعليمية، والفعاليات المؤقتة، والحوارات والإبداعات التي تسلّط الضوء على مشهد القهوة المتنوّع في أبوظبي.

وصممت المبادرة للتعريف بمعالم مفهوم الموجة الثالثة لمشهد القهوة، ومنح الزوار فرصة الاستمتاع بتجارب القهوة المتخصصة والتقليدية، التي تقدمها باقة من أفضل المحامص والمقاهي والوجهات.

وتنظم مبادرة «عشق القهوة في أبوظبي» من الأول إلى 15 ديسمبر الجاري، بمشاركة قائمة من المقاهي المختارة والمحامص المتخصصة، التي تقدم العديد من التجارب والأنشطة الصغيرة الفعلية والافتراضية، بما في ذلك ابتكارات خاصة من القهوة حصرياً للمبادرة التي تستمر على مدى أسبوعين.

ويستضيف مقهى كارتيل كوفي روسترز الإماراتي فعالية افتراضية، بمشاركة أحد أشهر منتجي القهوة في العالم، إضافة إلى سلسلة ورش عمل خاصة للتحميص من علامة ذا كوفيست.

فيما يعتزم كافيه النحلة التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تنظيم ورش عمل بإدارة وتصميم أصحاب الهمم أنفسهم وذواقة القهوة على حد سواء.

كما يرحّب مقهى ومحمصة إيكو الإماراتي بالزوار لحضور عروض خاصة لخمسة من أكثر الأفلام الوثائقية التعليمية إلهاماً عن القهوة، إضافة إلى ورش عمل لتوجيه عشاق القهوة.

أما عشاق الطعام فيمكنهم التوجه إلى نوت كافيه لتجربة قائمته المحدودة من عينات القهوة والمأكولات، أو متجر مرزام للشوكولاتة، والمشاركة في سلسلة من ورش العمل المتخصصة بترشيح القهوة على الطريقة اليابانية. وتلبي مبادرة «عشق القهوة في أبوظبي» تطلعات عشاق القهوة على اختلاف أذواقهم وخبرتهم. ويقدم برنامج موسم فنون الطهي في أبوظبي المتنوّع تجارب ترضي كل الأذواق، بدءاً من الانطلاق مع الضيوف في رحلة، وصولاً إلى الانغماس في أطايب وجهات الحلويات الشهيرة.

• صممت المبادرة للتعريف بمفهوم الموجة الثالثة لمشهد القهوة.

• تنظَّم المبادرة بمشاركة مقاهٍ ومحامص مختارة في أبوظبي.

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