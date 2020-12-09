الامارات | وليام شكسبير يتلقى لقاح «كورونا».. ويلهم المغردين

شكرا لقرائتكم خبر عن وليام شكسبير يتلقى لقاح «كورونا».. ويلهم المغردين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح وليام شكسبير، وهو من سكان ووريكشير في إنجلترا، واحداً من أوائل من يتلقون التطعيم الواقي من مرض «كوفيد-19» خارج التجارب السريرية.

وجرى حقن الرجل المسن (81 عاماً) باللقاح، أمس، في مستشفى كوفنتري الجامعي، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومتراً من مدينة ستراتفورد أبون إيفون، مسقط رأس الكاتب المسرحي والشاعر الإنجليزي الشهير وليام شكسبير.

وألهم تطعيم شكسبير مستخدمي «تويتر»، الذين مزحوا بتغريدات مثل «ترويض الإنفلونزا»، على غرار اسم مسرحية الكاتب الإنجليزي «ترويض النَمِرة»، و«سيّدا كورونا»، على غرار اسم مسرحيته «سيّدا فيرونا»، وغيرها.

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