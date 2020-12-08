كواليس لقطة سعد الصغير بعد انتشارها.. سالي شاهين: "كان بيدافع عني"

علاقات و مجتمع

خلال الساعات الماضية، انتشرت صورة الفنان الشعبي سعد الصغير على مواقع التواصل الاجتماعي، مُرفقة بالعديد من المواقف الساخرة التي دُونت عليها.

يظهر "الصغير" وهو يبكي على مقعده تحت تهديد السلاح، ومن ثم يرضخ لأوامرهم وطلباتهما.

سرعان وباتت الصورة "تريند" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتداول بشكل مكثف، حتى ظل البعض يتسائل عن أصلها.

وبالبحث عن أصل الصورة، وُجد إنها كانت لقطة من إحدى حلقات برنامج المقالب "فؤش في المعسكر" الذي عُرض قبل 6 سنوات مضت، وكان يقدمه الفنان محمد فؤاد.

سالي شاهين تكشف الكواليس: كان بيدافع عني

من جانبها، كشفت الإعلامية سالي شاهين، التي شاركت في تقديم حلقات البرنامج، كواليس اللقطة الشهيرة، قائلة: "سعد كان ضيف حلقة من الحلقات اللي كما بنمثل فيها إن فيه عساكر إسرائيلية بتخطفنا وإحنا في شرم الشيخ".

متابعة خلال حديثها لـ "هُن": "سعد فعلًا مكانش عارف بالمقلب وكان بيدافع عني جدًا عشان محدش يتعرضلي خلال اللقطات دي، قبل ما يحطوه في أوضة لوحده ويظهر بالشكل ده".

مستطردة: "أنا ضد العنف، وكنت بخاف على الضيوف البنات من اللي كان بيحصل فيهم حتى لو كان مقلب، لكن سعد حقيقي التعامل معاه كان كويس جدًا، وكان مصمم يزعق معاهم وهو بيحاول الدفاع عني قبل مايعرف إنه مقلب".

فؤش في المعسكر هو برنامج مقالب من تقديم و إعداد النجم محمد فؤاد عرض في رمضان 2014، بالمشاركة مع الإعلامية سالي شاهين.

وتدور فكرته حول دعوة فنان لتصوير حلقة من الجزء الثاني من برنامج اليخت مع الإعلامية سالي شاهين، وأثناء تصوير الحلقة يتم إيهام الضيف بأن اليخت خرج إلى المياه الدولية الإسرائيلية، ثم يتم أخد الضيف إلى التحقيق، بحيث يلعب محمد فؤاد دور المحقق وعدم ظهوره في البداية.