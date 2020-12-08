ميريام فارس تكشف عن وجه نجلها الأصغر عبر "إنستجرام"

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة ميريام فارس، عن وجه نجلها الأصغر "دايف" للمرة الأولى بعد إنجابه منذ أسابيع، عبر خاصية القصص القصيرة على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حرصت "ميريام" في الأوقات السابقة، على إخفاء ملامح طفلها وتصويره من زوايا تخفي وجهه، إلا أنها قررت نشر فيديو له وهو يرضع من ببرونته وبدا وكأنه يسندها بيده.

يذكر أن ميريام فارس، تزوجت عام 2014 من رجل الأعمال الأمريكي ذو الأصول اللبنانية، داني ميتري، وأنجبت منه ابنهما جادن.

وكانت الفنانة احتفلت بعيد ميلاد نجلها الأول، مؤخرًا بمجموعة من الصور المختلفة مليئة بالمرح والسعادة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "ميريام" على الصور قائلة: "بتمنى لك كل شي حلو بالدنيا يا حبيب قلبي، صار لي 4 سنين ما بشوف الفرحة والأمل إلا من عيونك، أنت دنيتي وحياتي وفرحتي، عقبال المية يا ماما".

واستكملت المطربة اللبنانية رسالتها باللغة الإنجليزية: "صغيري جادن أصبح 4 سنوات، لماذا

تكبر بهذه السرعة، فأنت حقًا رجلًا صغيرًا الآن، فخورة بك دوما لأنك تمنحني المرح والقوة والسعادة كل يوم، أحبك جدا وكل عام وأنتم بخير".

كيف كانت تقضي ميريام فارس أوقاتها بالحظر؟

ونشرت ميريام فارس، من قبل، مقطع فيديو من ممارستها الرياضة، داخل صالة "جيم" بمنزلها، وظهرت مرتدية "بنطلونًا" رياضيًا، و"تي شيرت" أسود، وجمعت شعرها الكيرلي لأعلى.

وكتبت في تعليقها على الفيديو: "المواظبة على التمارين لا تسهم فقط في التخفيف من حدة التوتر والمحافظة على اللياقة البدنية، إنما أيضًا تسهم في الحفاظ على صحتنا العقلية في الأوقات العصيبة التي نعيشها في أيامنا هذه".