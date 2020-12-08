عادته ولا هيشتريها.. قبلة جديدة من الفيشاوي لزوجته بالقاهرة السينمائي

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من جديد وكعادته، ظهر الفنان أحمد الفيشاوي على السجادة الحمراء وهو يقبل يد زوجته ندى الكامل، خلال فعاليات سابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

وظهر "الفيشاوي" بإطلالة كاجوال، حيث ارتدى قميص ملون وبنطلون "بيج" وحذاء رياضي باللونين الأخضر والأبيض، فيما تألقت زوجته بفستان "كات" روز طويل، وبفتحة أمامية من الصدر، وحذاء عالي "كافيه"، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابية.

قبلة الفيشاوي لزوجته في افتتاح القاهرة السينمائي

وكان شهد حفل افتتاح الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، ظهور الفيشاوي وهو يقبل زوجته على السجادة الحمراء.

وتعتبر القبلات من اللقطات التي اتسم بها "الفيشاوي" في ظهوره مع زوجته خلال مهرجانات سابقة، فهي ليست المرة الأولى، ففي مهرجان القاهرة بدورته الـ40 ظهر يقبل يديها، وأيضًا خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الماضية.

وفي حفل الافتتاح الحالي من مهرجان القاهرة السينمائي، ظهر "الفيشاوي" ببدلة سموكي سوداء أنيقة، مع حذاء رياضي، بينما تألقت زوجته، ببليزر أبيض قصير، مع سترة برقبة أسفل البليزر بنفس اللون، وحقيبة باللون الذهبي، وحذاء أبيض.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي تم نقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرمت أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.